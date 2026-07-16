До Ради внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів

До Верховної Ради 16 липня внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів. У документі перераховані кандидатури на посади віцепрем'єр-міністрів і керівників відомств.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. Хто буде у складі нового Кабміну? Спікер Верховної Ради оприлюднив повний список призначень з подання. Зокрема, на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра енергетики запропонували Дениса Шмигаля. До складу уряду Сергія Корецького також планують призначити: Тетяну Бережну – віцепрем'єр-міністеркою з гуманітарної політики та міністеркою культури;

Всеволода Ченцова – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Віталія Безгіна – міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Матвія Бідного – міністром молоді та спорту;

Андрія Бутенка – міністром освіти і науки;

Івана Вигівського – міністром внутрішніх справ;

Тараса Висоцького – міністром аграрної політики та продовольства;

Миколу Калашника – міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталія Кіма – міністром у справах ветеранів;

Олександра Кравченка – міністром економіки та довкілля;

Віктора Ляшка – міністром охорони здоров'я;

Сергія Марченка – міністром фінансів;

Дениса Маслова – міністром юстиції;

Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім'ї та єдності;

Оксану Ферчук – міністеркою цифрової трансформації. За словами Стефанчука, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом. Відбудеться це відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради та закону "Про Кабінет Міністрів України". Нагадаємо, цього ж дня нардепи проголосували за призначення Сергій Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Рішення підтримали 289 депутатів.