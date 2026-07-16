До Ради внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів
До Верховної Ради 16 липня внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів. У документі перераховані кандидатури на посади віцепрем'єр-міністрів і керівників відомств.
Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.
Хто буде у складі нового Кабміну?
Спікер Верховної Ради оприлюднив повний список призначень з подання. Зокрема, на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра енергетики запропонували Дениса Шмигаля.
До складу уряду Сергія Корецького також планують призначити:
- Тетяну Бережну – віцепрем'єр-міністеркою з гуманітарної політики та міністеркою культури;
- Всеволода Ченцова – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Віталія Безгіна – міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
- Матвія Бідного – міністром молоді та спорту;
- Андрія Бутенка – міністром освіти і науки;
- Івана Вигівського – міністром внутрішніх справ;
- Тараса Висоцького – міністром аграрної політики та продовольства;
- Миколу Калашника – міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту;
- Віталія Кіма – міністром у справах ветеранів;
- Олександра Кравченка – міністром економіки та довкілля;
- Віктора Ляшка – міністром охорони здоров'я;
- Сергія Марченка – міністром фінансів;
- Дениса Маслова – міністром юстиції;
- Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім'ї та єдності;
- Оксану Ферчук – міністеркою цифрової трансформації.
За словами Стефанчука, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом. Відбудеться це відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради та закону "Про Кабінет Міністрів України".
Нагадаємо, цього ж дня нардепи проголосували за призначення Сергій Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Рішення підтримали 289 депутатів.