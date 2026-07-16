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16 липня, 14:30
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Оновлено - 14:58, 16 липня

До Ради внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів

Дарія Черниш

До Верховної Ради 16 липня внесли подання про призначення нового складу Кабінету Міністрів. У документі перераховані кандидатури на посади віцепрем'єр-міністрів і керівників відомств.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Хто буде у складі нового Кабміну?

Спікер Верховної Ради оприлюднив повний список призначень з подання. Зокрема, на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра енергетики запропонували Дениса Шмигаля.

До складу уряду Сергія Корецького також планують призначити:

  • Тетяну Бережну – віцепрем'єр-міністеркою з гуманітарної політики та міністеркою культури;
  • Всеволода Ченцова – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Віталія Безгіна – міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;
  • Матвія Бідного – міністром молоді та спорту;
  • Андрія Бутенка – міністром освіти і науки;
  • Івана Вигівського – міністром внутрішніх справ;
  • Тараса Висоцького – міністром аграрної політики та продовольства;
  • Миколу Калашника – міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту;
  • Віталія Кіма – міністром у справах ветеранів;
  • Олександра Кравченка – міністром економіки та довкілля;
  • Віктора Ляшка – міністром охорони здоров'я;
  • Сергія Марченка – міністром фінансів;
  • Дениса Маслова – міністром юстиції;
  • Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім'ї та єдності;
  • Оксану Ферчук – міністеркою цифрової трансформації.

За словами Стефанчука, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом. Відбудеться це відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради та закону "Про Кабінет Міністрів України".

Нагадаємо, цього ж дня нардепи проголосували за призначення Сергій Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Рішення підтримали 289 депутатів.

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