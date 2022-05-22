До Росії прибули фахівці з бочкових бомб із Сирії: "допомагатимуть" у війні з Україною, – ЗМІ

До Росії направили експертів, які спеціалізуються на бочкових бомбах, які активно використовувались для руйнування сирійських міст.

Сирійські експерти в Росії

Ці фахівці мають допомогти підготуватися росіянам до потенційно подібної кампанії у війні проти України. За словами співробітників розвідки, понад 50 спеціалістів, перебувають у Росії вже протягом кількох тижнів, та навчають російських військових.

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Усі ці сирійці мають великим досвід виготовлення та доставки кустарної вибухівки. Їх прибуття до Росії є одним із факторів, які стоять за попередженнями США та Європи про те, що російські військові готувалися до використання хімічної зброї проти України.

Можливість застосування бочкових бомб в Україні

Бочкові бомби – це кустарна авіаційна некерована бомба, яку упаковують в бочку або в металевий циліндр і скидають з гелікоптера або літака. Її наповнюється фугасними речовинами, можливо осколками, нафтою або хімічними речовинами, Їх застосовували протягом всієї сирійської війни. Режим Асада також регулярно звинувачували в тому, що він наповнював каністри хлором і скидав їх на міста, які були під контролем опозиції.

Не маючи протиповітряної оборони, сирійська опозиція не могла протистояти режиму Асада у повітрі, що було важливим фактором у тому, що режим досягав успіху.

Однак в Україні ситуація зовсім інша, ЗСУ озброєні смертоносними ракетами "земля-повітря", вони можуть збивати російські літаки та гелікоптери, зупиняючи просування та піддаючи наземні сили виснажливому артилерійському вогню.

Саме тому, на думку одного з європейських чиновників, їх не застосовували, бо ризики занадто високі.

Участь сирійців у війні проти України

Експерти вважають, що до Росії добровільно приїхало від 800 до 1000 сирійських військовослужбовців наразі. Їм пообіцяли зарплату в розмірі від 1500 до 4000 доларів, що у 20 разів, більше, ніж вони отримували б у Сирії, де інфляція знецінила місцеву валюту.

Раніше The Guardian повідомляла, що Росія відправляє на Донбас до 20 тисяч найманців із Сирії, Лівії та інших країн. Їх використовують, як "гарматне м'ясо".