До собору в Києві доправили прах першого голови ОУН Коновальця

До Києва доправили прах першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Наразі він перебуває в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Про це Суспільному повідомив голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Коли прах Коновальця поховають у Києві?

У суботу, 15 серпня, Євгенові Коновальцю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового проведуть парастас – заупокійну службу.

До цього часу до храму можуть прийти охочі для прощання з видатним історичним, військовим та державним діячем.

Прах Коновальця вже перебуває у Києві / Фото Суспільного

У неділю, 16 серпня, очікується, що Євгена Коновальця перепоховають на Національному меморіальному військовому кладовищі в українській столиці.

Нагадаємо, 11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків Євгена Коновальця.

13 серпня прах історичного діяча повернувся на батьківщину. Його зустріли з усіма належними державними та військовими почестями.

Про те, чому останки Євгена Коновальця досі були поховані в Нідердандах, а не в Україні – читайте у матеріалі.