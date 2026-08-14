До собору в Києві доправили прах першого голови ОУН Коновальця
До Києва доправили прах першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Наразі він перебуває в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.
Про це Суспільному повідомив голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.
Коли прах Коновальця поховають у Києві?
У суботу, 15 серпня, Євгенові Коновальцю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового проведуть парастас – заупокійну службу.
До цього часу до храму можуть прийти охочі для прощання з видатним історичним, військовим та державним діячем.
Прах Коновальця вже перебуває у Києві / Фото Суспільного
У неділю, 16 серпня, очікується, що Євгена Коновальця перепоховають на Національному меморіальному військовому кладовищі в українській столиці.
Нагадаємо, 11 серпня 2026 року на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків Євгена Коновальця.
13 серпня прах історичного діяча повернувся на батьківщину. Його зустріли з усіма належними державними та військовими почестями.
Про те, чому останки Євгена Коновальця досі були поховані в Нідердандах, а не в Україні – читайте у матеріалі.