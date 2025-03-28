Польща екстрадувала українського військового, підозрюваного у ДТП з постраждалими

До України екстрадували чоловіка, якого підозрюють у ДТП в Польщі. Він міг спричинити аварію з постраждалими.

До України екстрадували військовослужбовця, якого підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Внаслідок аварії були постраждалі

Правоохоронці Польщі ухвалили рішення про екстрадицію до України військовослужбовця, якого раніше оголосили в міжнародний розшук за скоєння ДТП у Київській області.

Його передали працівникам ДБР на кордоні з Україною 24 березня 2025 року.

Аварія сталась ще у 2023 році. Тоді підозрюваний керував автомобілем, виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобусу поблизу села Старе Бориспільського району Київської області. Внаслідок зіткнення двоє пасажирів автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – середньої тяжкості.

Щоб уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув державний кордон України до Молдови, а потім виїхав до Польщі, де переховувався.

Після екстрадиції його одразу затримали. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.