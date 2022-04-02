До жителів звільнених сіл на Чернігівщині доставили таку очікувану гумдопомогу

У Чернігівській області від окупантів звільнили села Іванівка та Ягідне. Туди нарешті доставили гуманітарну допомогу.

Окупанти замінували дорогу

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що 2 квітня жителі звільнених Іванівки та Ягідного отримали гумдопомогу.

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"Спільними зусиллями Чернігівської обласної військової адміністрації та Чернігівської обласної ради сьогодні гуманітарний вантаж доставлено до звільнених Іванівки та Ягідного", – написав Чаус.

Він зазначив, що в цих селах складна ситуація. Повідомляється, що шлях до населених пунктів після втечі російських військових замінований.

Ситуація там особливо складна, а шлях до населених пунктів після втечі московитів повен вибухових "подарунків". Вантаж супроводжувала безпосередньо голова обласної ради Олена Дмитренко,

– заявив Чаус.



У села Іванівка та Ягідне доставили гумдопомогу / Фото з телеграму Чауса

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