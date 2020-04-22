До багатьох речей просто не дійшли руки, – Зеленський про рік свого президентства

У травні мине рік від початку президентства Володимира Зеленського, а рівно рік тому – 21 квітня 2019 року – він у другому турі переміг свого опонента на виборах Петра Порошенка. За час на посаді багато обіцянок не вдалося втілити у життя.

Про це глава держави відверто розповів у фільмі, який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

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Так, Володимир Зеленський зауважує, що майже за рік його перебування на посаді президента він ще багато чого не встиг зробити, до багато чого не дійшли руки, але це ще станеться.

"Мені здавалося, особливо коли була передвиборча кампанія, що кожен день ти проживаєш як рік. Тобто час йшов дуже повільно, а потім бац – і пройшов майже дійсно рік. Думаю, можливо, буду єдиною людиною, яка є президентом країни і яка готова говорити відверто, що, ось, у нас була програма, ось що з цієї програми ми вже зробили", – розповів він.

Він додав, що збирається проаналізувати і проговорити те, що не вдалося поки здійснити.

Багато чого не зробили, багато до чого навіть руки не дійшли, але дійдуть,

– наголосив Зеленський.

Довідка: Володимир Зеленський переміг на президентських виборах 2019 року свого попередника Петра Порошенка у другому турі. Це трапилося 21 квітня, а вже через місяць відбулася інавгурація нового глави держави. Зеленський став шостим президентом України. До цього він не брав жодної участі у політичному житті держави.



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Рік президентства Зеленського:фільм

