До чого може призвести режим Путіна: прогноз Казаріна

Російська Федерація опинилася в заручниках своїх же політиків. Які скоріш перетворять світ в радіоактивний попіл, ніж випустять важелі правління з рук.

Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив журналіст Павло Казарін. За його словами, російська держава опинилася в дивовижній ситуації.

Цікаво! Чи може змінитися влада в Росії: відповідь Сенцова

"Чим довше при владі перебуватиме чинний режим – тим глибшими будуть масштаби руйнування Росії. Чим раніше цей режим зміниться – тим меншою буде ціна, яку Росії доведеться заплатити", – сказав журналіст.

У Кремлі можуть думати, що вони воюють проти України. Або проти Заходу. Але насправді Кремль воює проти Росії і її майбутнього,

– пояснив Казарін.

Він додав, чим довше Володимир Путін буде при владі – тим менше шансів є у Російської Федерації.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":