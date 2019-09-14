До чого може призвести режим Путіна: прогноз Казаріна
Російська Федерація опинилася в заручниках своїх же політиків. Які скоріш перетворять світ в радіоактивний попіл, ніж випустять важелі правління з рук.
Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив журналіст Павло Казарін. За його словами, російська держава опинилася в дивовижній ситуації.
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"Чим довше при владі перебуватиме чинний режим – тим глибшими будуть масштаби руйнування Росії. Чим раніше цей режим зміниться – тим меншою буде ціна, яку Росії доведеться заплатити", – сказав журналіст.
У Кремлі можуть думати, що вони воюють проти України. Або проти Заходу. Але насправді Кремль воює проти Росії і її майбутнього,
– пояснив Казарін.
Він додав, чим довше Володимир Путін буде при владі – тим менше шансів є у Російської Федерації.
Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":