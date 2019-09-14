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      До чого може призвести режим Путіна: прогноз Казаріна

      485 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / fromua.news

      Російська Федерація опинилася в заручниках своїх же політиків. Які скоріш перетворять світ в радіоактивний попіл, ніж випустять важелі правління з рук.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив журналіст Павло Казарін. За його словами, російська держава опинилася в дивовижній ситуації.

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      "Чим довше при владі перебуватиме чинний режим – тим глибшими будуть масштаби руйнування Росії. Чим раніше цей режим зміниться – тим меншою буде ціна, яку Росії доведеться заплатити", – сказав журналіст.

      У Кремлі можуть думати, що вони воюють проти України. Або проти Заходу. Але насправді Кремль воює проти Росії і її майбутнього,
      – пояснив Казарін. 

      Він додав, чим довше Володимир Путін буде при владі – тим менше шансів є у Російської Федерації.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":

       

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      Джерело: 24 канал
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