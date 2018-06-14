До чого тут футбол? – мережу вразило щемливе фото родини загиблого українського льотчика
Фотограф-волонтер Дмитро Муравський поділився фото сім'ї загиблого на Донбасі українського льотчика Костянтина Могилка.
На фото, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, зображені дружина та діти загиблого пілота, які обіймають порожній мундир.
Дивіться також: Чемпіонат світу на крові: з якими трагедіями збіглося відкриття російського Мундіалю
До чого тут футбол?! На фото – родина мого Друга та наставника у льотній справі Костянтина Могилка. Його літак був збитий російською ракетою у ці дні чотири роки тому. Загинуло 5 членів екіпажу. Командував вбивцею – кадровий співробітник ФСБ Росії,
– написав Муравський.
Він звернувся до тих українців, які планують переглядати матчу ЧС-2018, що розпочався у Росії.
"Передивляючись у своєму телевізорі трансляцію з Росії, згадайте очі цього хлопчика. Його тато не встиг прищепити любов до футболу. Він не буде переглядати з вами цей чемпіонат!", – написав фотограф.
Під світлиною користувачі діляться емоційними коментарями зі словами вдячності.
Хто такий Костянтин Могилко?Костянтин Могилко – український військовик, льотчик першого класу, полковник Повітряних Сил Збройних Сил України. Посмертно нагороджений званням Герой України. Загинув 6 червня 2014 під Слов'янськом року внаслідок збиття літака ракетою, яка була випущена російськими терористами з ПЗРК.