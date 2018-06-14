До чого тут футбол? – мережу вразило щемливе фото родини загиблого українського льотчика

Фотограф-волонтер Дмитро Муравський поділився фото сім'ї загиблого на Донбасі українського льотчика Костянтина Могилка.

На фото, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, зображені дружина та діти загиблого пілота, які обіймають порожній мундир.

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До чого тут футбол?! На фото – родина мого Друга та наставника у льотній справі Костянтина Могилка. Його літак був збитий російською ракетою у ці дні чотири роки тому. Загинуло 5 членів екіпажу. Командував вбивцею – кадровий співробітник ФСБ Росії,

– написав Муравський.

Він звернувся до тих українців, які планують переглядати матчу ЧС-2018, що розпочався у Росії.

"Передивляючись у своєму телевізорі трансляцію з Росії, згадайте очі цього хлопчика. Його тато не встиг прищепити любов до футболу. Він не буде переглядати з вами цей чемпіонат!", – написав фотограф.

Під світлиною користувачі діляться емоційними коментарями зі словами вдячності.

Хто такий Костянтин Могилко?Костянтин Могилко – український військовик, льотчик першого класу, полковник Повітряних Сил Збройних Сил України. Посмертно нагороджений званням Герой України. Загинув 6 червня 2014 під Слов'янськом року внаслідок збиття літака ракетою, яка була випущена російськими терористами з ПЗРК.