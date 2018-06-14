При чем здесь футбол? – сеть поразило щемящее фото семьи погибшего украинского летчика

Фотограф-волонтер Дмитрий Муравский поделился фото семьи погибшего на Донбассе украинского летчика Константина Могилко.

На фото, которое он обнародовал на своей странице в Facebook, изображены жена и дети погибшего пилота, которые обнимают пустой мундир.

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При чем здесь футбол?! На фото – семья моего друга и наставника в летном деле Константина Могилко. Его самолет был сбит российской ракетой в эти дни четыре года назад. Погибло 5 членов экипажа. Командовал убийцей – кадровый сотрудник ФСБ России,

– написал Муравский.

Он обратился к тем украинцам, которые планируют смотреть матчи ЧМ-2018, который начался в России.

"Пересматривая в своем телевизоре трансляцию из России, вспомните глаза этого мальчика. Его папа не успел привить любовь к футболу. Он не будет смотреть с вами этот чемпионат!", – написал фотограф.

Под фотографией пользователи делятся эмоциональными комментариями со словами благодарности.

Кто такой Константин Могилко?

Константин Могилко – украинский военный, летчик первого класса, полковник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Посмертно награжден званием Герой Украины. Погиб 6 июня 2014 под Славянском года в результате сбития самолета ракетой, которая была выпущена российскими террористами из ПЗРК.