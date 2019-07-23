До нового року будуть втрачені перші ілюзії, – Гайдай про популярність "Слуги народу"

Соціальні процеси дуже підв'язані під сезонні, саме тому вже до початку нового року в Україні почнуть зникати перші політичні ілюзії, а з ними і популярність "Слуги народу".

Про це в прямому ефірі 24 канлу розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

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За його словами, зараз відбувається така собі мирна люстрація, коли всіх старих нардепів переобирають на цілком нових і навіть невідомих нікому людей. З одного боку у "Слуги народу" є можливість зробити все найкраще і якомога скоріше, взявши монобільшість у парламенті. З іншого боку, у цього є і свої загрози.

Також він додав, що вже до нового року почнуть зникати перші ілюзії.

Звичайно, десь до нового року вже будуть втрачені перші ілюзії. Причому, це буде поступово. Хтось отримає платіжку і зрозуміє, що там та ж ціна... Хтось побачить, що залишилася поліція, от така як вона є. Хтось зустрінеться з митницею. До когось прийде податкова. І всі зрозуміють, що оці морди, які сиділи на місцях, так вони і сидять. І буде перше розчарування,

– зазначив Гайдай.

Політтехнолог наголосив, що так буває завжди, адже соціальні процеси в Україні дуже підв'язані під сезонні.



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