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      До Ради у складі "Опоплатформи" йде молдованин з п’ятьома фейковими паспортами України

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      Кандидат у нардепи Дмитро Торнер
      Кандидат у нардепи Дмитро Торнер / Колаж 24 каналу

      У складі партії "Опозиційна платформа – За життя" до парламенту балотується Дмитро Торнер (№44), який є фігурантом низки кримінальних справ. Кандидат у нардепи сфальсифікував відомості про себе і завдяки цьому отримав 5 українських паспортів на різні прізвища.

      Щодо Торнера 19 липня українські правоохоронці відкрили 2 справи: за використання підроблених документів та за незаконний перетин державного кордону.

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      Слідчі з’ясували, що 38-річний кандидат у нардепи, який зараз представляється Дмитром Григоровичем Торнером, з 2007 року на підставі підроблених документів отримав 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними. Окрім того, цей чоловік отримав і 4 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими незаконно перетинав державний кордон.

      Насправді ж Торнер фактично є громадянином Молдови. Його справжнє ім’я – Дмитро Григорович Некрасов. Цей чоловік перебував у розшуку в Молдові через втечу з в’язниці.

      Державна міграційна служба України перевірила законність процедури оформлення паспортів кандидата в нардепи і визнала всі його українські паспорти недійсними. Тож ці паспорти мають вилучити і знищити.

      Некрасов, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини,
      – повідомили в СБУ.

      Тож тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернулися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з закликом терміново ухвалити відповідне рішення щодо кандидата у нардепи.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Кримінальні новини Новини політики Новини України ЦВК Опозиційна платформа – За життя Молдова СБУ Іван Баканов
      Джерело: 24 канал
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