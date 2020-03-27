До тих, хто керує. Чому не можна урізати бюджет на культуру

Вам здається, що вона не так вже й важлива. Але фокус у тому, що є люди розумніші вас, які дуже скоро вам скажуть "зась".

Культура

Переписываю этот текст уже четвертый раз. Начала вчера. Писала на разных языках, чтоб максимально достучаться – сейчас пишу так, как мне кажется будет понятно тем, кто принимает решения. Ужасные, бестолковые, тупые решения, о которых я узнала вчера.

Обратите внимание: Каплями передается не только вирус

Сегодня я не буду использовать сложные обороты и много прилагательных, чтоб раскрасить текст. Включать эмоциональные пистолетики. Не буду вспоминать наследие – оно нафиг не нужно тем, кто будет читать.

Любой человек у руля в первую очередь думает о своей собственной заднице и задницах своих близких. К сожалению, иногда создавая задницу для тех, кого он поставлен опекать и за что получает зарплату из наших налогов. Поэтому и аллегория будет простой и понятной – не уверена, что сложный текст зайдет, а хотелось бы.

Чиновникам

Представим, что культура – это няня вашего ребенка. Вам кажется, что она не так уж и важна. Вы выбираете школу, дом, в котором живет ваш малыш и даже продукты, которые он ест. Вы ездите в Good Vine, выбираете котлетки, уделяя этому много времени и сил, шторки в детскую из самых лучших салонов и материалов, и няню, которая должна хорошо пахнуть и ходить по дому в приличных балетках. Так вот, пока картинка складывается идеально. Но есть одно "но".

Вы вкалываете целый день и понятия не имеете, о чем с вашим ребенком говорит няня, говорит ли вообще, показывает уродливые журналы вашему чаду или читает Лину Костенко. Поет ли добрые советские песенки или же старинные украинские колядки. Говорит ли на красивом русском, украинском или на ужасном суржике, или просто трындит по телефону, не занимаясь вашим наследником. Все это сейчас не имеет никакого значения, но через годы вы поймете, что она занимались не тем, чем нужно.

Ваш ребенок переварил и высрал котлетки, даже не зная, сколько бабла и пафоса вы потратили на них. Но хороших книг, которые формируют его сознание, он так и не прочитал. Поэтому вы мучаетесь, вы устраиваете его в местные университеты по блату, а когда ваши друзья рассказывают об успехах своих детей, вы опускаете глаза и до сих пор не понимаете, что ключевым человеком в культуре и образовании вашего ребенка были именно вы. Ведь вы принимали все те неправильные решения, которые не только сделали ребенка жлобом, но и укоренили в нем полное отсутствие самоидентификации (простите за сложное слово) и жизнь ваша прошла зря.

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Котлетки из Good Wine

Культура – это няня. Она очень незаметно и нежно меняет сознание, практически не мешая людям в ежедневных делах. У одних она висит в углу на кухне, у других стоит на полках, у третьих звучит из дедушкиного фортепиано. Она просто пропитывает нас чем-то и с годами мы становимся все более пропитанными.

И сейчас кажется, что это не важно. Я знаю. Вы гонитесь за быстрыми решениями и рейтингами, вы даже, наверное, не понимаете, о чем я. Но фокус в том, что есть люди умнее вас, с ценностями и видением мира немного в другом ключе, и которые очень скоро вам скажут "брысь" и останетесь только вы, котлетки и няня, которая точно описывает ваш жизненный выбор.



Так вам, наверное, должно быть понятно.