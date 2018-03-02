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До України повернувся "український Мавроді" та кримінальна легенда 90-х Юфа

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Семен Юфа у 1993 році
Семен Юфа у 1993 році / Валерій Мілосердов

Найперший український мільйонер, легендарний аферист і засновник фінансової піраміди "Меркурій" Семен Юфа, якого у середині 90-х називали "українським Мавроді", повернувся з Ізраїлю, де отримав громадянство, до України, а саме до Києва. З України підприємець виїхав у 1994 році.

Як повідомляє ТСН, журналісти із кримінальною легендою зустрілися зовсім випадково, а інтерв’ю із ним запропонував записати бізнесмен Олександр Шпак, який скаржився на вилучену прокурорами в нього величезну суму грошей.

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Зазначається, що у прокуратурі підтвердили обшук за вказаною адресою, але пояснили, що проводили слідчі дії не щодо Шпака, а стосовно Сергія Лекаря – заступника керівника МВС часів Януковича. Вилучені з кошти, як підозрюють, належать саме Лекарю. Натомість, Шпак переконує, що гроші належать йому та партнерам з Ізраїлю, у тому числі і Юфі.

За словами, колишнього слідчого ГУБОЗу Анатолія Фесуна, який розслідував діяльність бізнесмена, його повернення до України є невипадковим.

"Справи не закінчено, їх же ніхто не закрив. Я думаю, він так не міг з’явитися. Це був договорняк. Його завдання — бути мозком. Він же ж – мозок усього цього. Він створював", – заявив екс-правоохоронець.

Юфа, аферисти, Кримінал, Мавроді, піраміди, 90-і
Семен Юфа зараз

До слова, Фесун досі називає кооператив "Меркурій" мафіозною структурою та порівнює її з італійською "козанострою", а також з азійськими "тріадами".

Як підкреслює він, Юфа фігурував у безлічі кримінальних справ і щодо несплати податків, і щодо відмивання грошей, і щодо махінацій.

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Чим прославився Юфа?

Як писав у 2012 році український Forbes, перші серйозні гроші майбутній фінансовий комбінатор заробив ще під час строкової служби в армії. Тоді на рибкомбінаті в карельському Біломорську, де на початку 1980-х служив Юфа, нікому було займатися завантаженням риби. За словами першого українського мільйонера, відтак, товариші по службі виміняли на флотський спирт поламаний автонавантажувач, відремонтували його та запропонували свої послуги комбінату. У підсумку зароблених грошей вистачило на однокімнатну квартиру в Києві.

Вже повернувшись до Києва, Юфа влаштувався кухарем у престижний київський ресторан "Лейпциг", а потім став завідувачем бутербродним цехом ресторану "Москва". Як згадує колишній гендиректор "Київресторантресту" Ісай Фельдман. Юфа був одним із тих, хто організовував при Палаці спорту виносну та виїзну торгівлю морозивом та іншими продуктами.

Трохи згодом Юфа засновує кооператив "Олімп", який також здебільшого займався торгівлею. Зокрема, бізнесмен завозив з інших республік СРСР мандарини, рибу, гриби та журавлину. Крім того, "Олімп" випікав лаваш і пиріжки, робив морозиво та вафельні стаканчики, а також навіть випускав футбольні значки. Так, за одну ніч його кооператив, перейменований у "Меркурій", випускав до 200 тисяч стаканчиків, які продавалися у всьому Радянському Союзі.

Юфа, аферисти, Кримінал, Мавроді, піраміди, 90-і
"Український мавроді" Семен Юфа у 90-х

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Проте найвідоміше дітище Юфи все ж пов’язано з фінансовою пірамідою, ідеєю якої він захопився ще наприкінці 80-х.

Правила гри, які запропонував хитромудрий кооператор, були наступними. Хочеш приєднатися до піраміди – плати вступний внесок у розмірі 10 рублів і отримуй бланк. Зрештою у "Меркурій" кинулися вкладники: гра стартувала в 1989 році, і через кілька місяців число її учасників перевищило, за словами Юфи, 10 мільйонів осіб. Ця ідея мала принести йому більше понад 10 мільйонів доларів(за курсом чорного ринку). Грошей було так багато, що кеш "неможливо було перерахувати, тільки зважити,
– йдеться у матеріалі.

Як стверджують журналісти ТСН, "Меркурій" надурив близько 40 тисяч українців обіцянками великих прибутків: саме діяльність Юфи призвела до появи такого слова, як "лохотрон".

У результаті успіху своєї піраміди Юфа почав відкривати казино і ресторани, які з’явилися у близько 30 містах України. На переконання експертів, заклади такого рівня не існували навіть у Москві. Компаніям Юфи належали і продуктові та речові ринки в Києві, Донецьку, Луганську та інших містах, харчові підприємства та мережа обмінних пунктів у столиці, великий автопарк. Також "Меркурій" побудував котеджне містечко на київських Осокорках і ще низку об'єктів.

Однак найбільше грошей Юфі приносив тютюновий бізнес, оскільки "Меркурій" мав угоду про дистрибуцію з Philip Morris. За його словами, в 1994 році дохід від реалізації сигарет склав 400 мільйонів доларів.

У зв’язку з цим проти ділка порушили кримінальну справу за шахрайство, але до логічного кінця її так і не довели, натомість він втік за кордон.

Нараз в Україні Юфа розкручує нові проекти, один з них нагадує фінансову піраміду, а інші більш приземлені – він відкрив на Житньому ринку пельменну, а на Хрещатику біля Бессарабського ринку – МАФ із шаурмою.

Теги: Новини України Кримінальні новини Гроші Історія
Джерело: 24 Канал
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