Протягом доби 20 вересня проросійські бойовики вистрілили зі стрілецької зброї біля Новоолександрівки. Від початку 21 вересня ворог двічі порушив перемир'я.

Українські військові повністю контролюють ситуацію на Донбасі та дотримуються перемир'я. Про це повідомила пресслужба командування Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Водночас бойовики здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї в районі Новоолександрівки. Українські військові вогню у відповідь не відкривали.

Яка ситуація станом на ранок 21 вересня

Від початку доби противники двічі порушили перемир'я поблизу Мар'їнки:

ворог здійснив постріли у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї;

також пролунали 3 постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який бойовики регулярно порушують.

Однак 6 вересня російські найманці вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції українських військових. У результаті один український воїн загинув, один – був поранений. У той день на Донбасі 4 військових підірвались на вибухівці, двоє з них загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу