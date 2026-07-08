Небесна кара від "Азову": як "Блискавки" збивають "Шахеди", що летять на Україну – репортаж з Добропільського напрямку

Спекотний день добігає кінця, я тільки-но приїхав на Донеччину до місця призначення. Наша зустріч з екіпажем крилатих дронів-перехоплювачів має відбутися завтра, але їхню роботу я зміг побачити швидше.

Ніч перед зйомкою на Добропільському напрямку була "гарячою" – то був черговий масований обстріл України. Десятки ударних дронів заходили з окупованих територій Донеччини, зокрема через район Покровська і Добропілля.

Кількість збитих дронів типу "Шахедів" на відстані менше ніж 20 кілометрів від лінії зіткнення зараз суттєво зросла, якщо порівнювати з минулим літом. Кілька годин було справді "гучно", проте майже завжди цей звук тієї ночі був саме від вибуху дрона в повітрі.

Серед тих, хто відбивав атаку – перехоплювачі 12-ї бригади спецпризначення "Азов". Наступного дня я навідався на позиції до одного з екіпажів, котрий знешкоджує ворожі борти крилатими дронами. Які БпЛА бережуть небо України та як працюють перехоплювачі – читайте у репортажі сайту 24 Каналу з місця роботи "Азову" на Добропільському напрямку.

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Як дрони-перехоплювачі змінюють правила гри на війні?

Дрони-перехоплювачі стають основною технологією 2026 року разом із БпЛА середньої дальності, котрі нищать ворожу логістику. Тобто Україна розвиває засоби, щоб бити у російський тил, і водночас посилює захист власного.

Звісно, перехоплювачі ще потребують розвитку, бо поки не вдається знищити 100% ворожих дронів. Та й росіяни постійно адаптуються, тому прийдеться знайти ще не одне рішення.

Для розуміння – минулого літа російські війська почали активно застосовувати ударні дрони для ударів по прифронтових територіях. Військові пояснювали це просто – "Шахеди" значно легші у виробництві та дешевші, ніж будь-яке інше озброєння. Ба більше, ворог адаптувався до того, що за дронами полювали мобільні вогневі групи, тому запускав їх на більших висотах. Тому кулеметами складно було дістати ці дрони. Через це влучання на відстані 20 – 30 кілометрів від фронту відбувалися подекуди частіше, ніж збиття. Тепер же ситуація протилежна. Щонайменше за моїми спостереженнями після тижня життя на Добропільському напрямку.

Україна розвиває кілька основних типів дронів-перехоплювачів. Наприклад, FPV-перехоплювачі, як-от "Генерал Черешня", мультироторні P1-SUN або ж крилаті, як-от "Блискавки". Саме з останніми працює екіпаж азовців на Донеччині.

Як азовці "Блискавками" збивають російські "Шахеди"?

На вулиці спека, але в посадці прохолодно, а ще краще – у бліндажі. Вдень у бійців роботи по дронах зазвичай не так багато, бо "Шахеди" літають частіше вночі. Однак готуватися до чергування потрібно завчасно.

Бійці готують дрони, перевіряють їх на справність. Оператор перехоплювачів на позивний "Скадовськ" каже, що спершу потрібно перевірити батареї, бойову частину і роботу гвинта. Якщо все справне – дрон готовий до бойової роботи.



"Скадовськ" / Фото 12-ї бригади "Азов"

Попри чималий розмір, "Блискавка" має бойову частину вагою 700 грамів. Це оптимальна вага, яка дозволяє борту залишатися легким і водночас ефективним. Працює дрон наступним чином – на радарі видно ціль, бійці запускають борт, він наздоганяє ціль і тоді за допомогою пульта вони активують детонатор. Дрон вибухає разом із ворожим БпЛА. Хоча, як зазначає старший позиції перехоплювачів "Шахедів" на псевдо "Нот", випадки бувають різні.

На нашій практиці був один випадок, коли не спрацював детонатор. Тоді ми випадково протаранили "Шахед" і він звалився,

– каже боєць.



"Блискавка" – перехоплювач "Шахедів" / Фото 12-ї бригади "Азов"

Члени екіпажу зауважують, що технологічно "Блискавка" – найзвичайніший дрон. Його ефективність залежить від навченості бійців та їх вмінь. Водночас перевагою "Нот" називає дальність.

Ці дрони можуть літати на 30, 40, 50 кілометрів. Все залежить від обладнання, від антен, які ми використовуємо. Проте дрон має велику дальність і довгий час польоту. У режимі патруля він може літати від 30 до 40 хвилин, але були в нас польоти й на 50 хвилин. Тоді ми трохи загубилися і довго поверталися назад. На останніх відсотках батареї повернулися,

– розповідає "Нот".



"Нот" і "Скадовськ" / Фото 12-ї бригади "Азов"

Старший позиції згадує, що перші збиті "Шахеди" з побратимами викликали неабиякі емоції та кожне ураження спершу святкували. Однак все більше ця робота стає певною рутиною – того азарту та ейфорії немає, проте бажання давати результат залишилося без змін.

Раніше це була ейфорія, ми навіть привозили на позицію колу і торти та святкували збиття "Шахеда". Але так було, коли ми тільки починали,

– каже "Нот".

В екіпажі працюють 3 людини – оператор дрона, штурман і спорядник. Останній відповідає за підготовку бортів, хоча, як зазначають бійці – у команді вони можуть бути взаємозамінними.

Який цикл життя "Блискавки" і скільки вильотів може витримати?

Дрон "Блискавка" має кілька завдань. Тобто він корисний не лише для збиття "Шахедів", адже з його допомогою бійці також здійснюють патрулювання місцевості. Тобто борти є багаторазовими й можуть працювати поки не знищать "Шахед" або вийдуть з ладу через іншу причину.

"Нот" каже, що тривалість життя дрона залежить від навичок пілотів, бо посадка борта доволі жорстка і є загроза втратити його. Тому чим більш делікатно відбудеться повернення дрона, тим довшим буде його життя.

Бувають борти, котрі можуть і 20 вильотів пережити, тому що цей дрон призначений для патрулювання. Тобто він може вилетіти, кружляти, шукати й очікувати на ціль. Якщо цілі немає – він повертається,

– пояснює "Нот".



"Блискавка" може здійснити до 20 вильотів / Фото 12-ї бригади "Азов"

З цього можна зробити висновок, що "Блискавки" живуть кілька днів, бо, як каже старший групи, один борт може здійснити 5 – 6 вильотів за ніч. Звісно, це відбувається, якщо літає багато ворожих дронів. Так, як за день до нашої зйомки.

Найбільше вильотів екіпаж може зробити зимою, коли ніч довша – десь 10 – 11. Але це дуже важко, бо екіпаж постійно в польоті, постійно бігає за бортами, тому що вони сідають у полі. Тобто 10 – 11, мабуть, є максимумом,

– каже "Нот".

Ми не стали свідками запуску "Блискавки", проте могли побачити, як ретельно триває підготовка борта до вечірньої роботи. Дрон номер 23 перевірили кілька разів. Він повністю справний і готовий патрулювати небо Донеччини, аби те було чистішим від ворожого мотлоху.



БпЛА "Блискавка" готують до вильоту / Фото 12-ї бригади "Азов"

Чи важко знищити "Шахед" і що для цього треба?

За словами бійців, результати нічних чергувань можуть бути різними. За ніч вони можуть знищити до 3 ударних дронів ворога. Екіпаж фактично є другим ешелоном, який закриває небо.

Та члени екіпажу відзначають, що "Блискавка" – доволі легкий в управлінні дрон. Наприклад, ним керувати простіше, ніж згаданими вже P1-SUN. Хоча майстерність проявляється не тільки в збитті дрона, але й у посадці бортів після патрулювання.

Старший групи каже, що знайти ціль просто, якщо штурман добре навчений. Наприклад, "Шахеди" шукати відносно просто.

Чи важко знищити "Шахед"? Насправді ні, бо він доволі великий і його легко помітити в нічній камері. Головне – наздогнати. Наш борт швидкісний, розганяється до 300 кілометрів на годину, тому по "Шахедах" працює добре, але для реактивних не вистачає швидкості,

– каже "Нот".

З огляду на швидкість "Блискавки", нею складно працювати по ворожих розвідувальних БпЛА, які літають відносно повільно на швидкості менш як 80 кілометрів на годину. Аби відпрацьовувати по таких дронах, пілоту потрібно мати "добре набиту руку".

Як "Блискавка" працює по ворожих дронах: дивіться відео

Інвестиція в чисте небо України

В основному БпЛА "Блискавка" з’являються в бійців "Азову" з допомогою волонтерів. Є два шляхи – або закупівля самими волонтерами, які передають дрони на бригаду, або ж допомога в зборах для бригади, яка за ці кошти сама закупляє такі борти.

Тому "Блискавки" в небі над Донеччиною є частиною інвестиції у чисте небо. Кожен, хто підтримує збори на перехоплювачі, долучається до знищення ворожих дронів.

Важливо! AZOV ONE проводить збір "Східний бар'єр" для того, аби забезпечити антидроновий захист вздовж лінії фронту. Зокрема йдеться про закупівлю дронів-перехоплювачів. Долучитися до збору можна за посиланням.



Дрон "Блискавка" / Фото 12-ї бригади "Азов"

Справа іде до вечора. Хлопці посилюють підготовку до нічного патрулювання. На радарах поки що видніються тільки поодинокі БпЛА, однак їх стане більше.

Аби не відволікати бійців, ми прощаємось і бажаємо вдалого полювання. Як тієї ночі, так і наступні кілька днів, я міг почути й побачити роботу наших перехоплювачів у дії. Навіть прокидався вранці не від будильника, а від того, що вибухнув російський дрон, по якому відпрацював наш перехоплювач. Звісно, з землі не видно, що саме допомогло російському БпЛА стати металоломом, проте чи важливий цей факт? Набагато важливіше зараз те, що в нас є рішення проти російських дронів. У нас є різні типи перехоплювачів, котрі адаптовані для знищення різних російських бортів.



"Блискавки" в бригаді "Азов" / Фото 12-ї бригади "Азов"

Звісно, це рішення не означає, що проблеми російських дронів більше не існує. Ворог шукає нові способи та тактики, шукає протидію. Тому основне завдання – не зупинятися. І найкраще підсумують це слова "Нота" наприкінці нашої зустрічі.

"Само собою, ми радіємо, коли збиваємо дрон, бо небо над Україною стало чистішим. Але вони все одно ще полетять. Тому ми готуємось до наступних збиттів".