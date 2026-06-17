Чекаємо під кінець червня: в "Азові" розкрили задум росіян на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку ворог намагається обійти Краматорську громаду із заходу, оскільки лобові атаки йому не вдаються. Водночас фіксується накопичення сил ворога.

Офіцер 12 бригади "Азов" НГУ з позивним "Культура" пояснив 24 Каналу, що через значні втрати техніки й особового складу інтенсивність атак тимчасово знизилася.

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Чи змінили росіяни тактику на Добропільському напрямку?

Військовий пояснив, що задум ворога полягає в тому, щоб обійти Краматорську громаду із західної частини, оминаючи Слов’янсько-Краматорський виступ.

Ворог зазнав значних втрат особового складу та техніки за попередній місяць та на початку поточного, намагаючись реалізувати цей обхідний маневр. Через втрати наразі спостерігається невеликий спад інтенсивності його дій на цьому напрямку.

"Ми знову помічаємо накопичення сил ворога – це підготовка до наступної фази, і вочевидь у другій половині місяця можна очікувати нові спроби. Зараз дії тривають на середньому рівні", – сказав офіцер.

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Що ще відомо про ситуацію на фронті?

Офіцер бригади "Азов" повідомив про зміну тактики ворога. За його словами, окупанти дедалі частіше використовують невеликі піхотні групи, які намагаються просочуватися крізь українську оборону в тил.

Основна мета таких підрозділів – розвідка: вони відстежують маршрути переміщення українських сил та чисельність особового складу, передаючи координати для подальших ударів ворожих БпЛА. Таким чином, основна загроза логістиці надходить саме з повітря, тоді як піхотні групи виконують роль навідників.