Ворог користується "зеленкою": як росіяни застосовують піхоту та техніку на фронті

Росіяни роблять ставку на малі піхотні групи на Добропільському напрямку. Однак тут також були й спроби механізованих штурмів з боку ворога.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 12 бригади "Азов" НГУ "Даффі". За його словами, наразі ворог користується густою зеленкою та намагається просуватися вперед невеликими групами. Ця тактика непогано себе показує. З п'яти груп одна може просунутися та десь закріпитися, поки її не знищать.

Що відбувається на Добропільському напрямку?

Як наголосив військовий, час від часу росіяни вдаються до механізованих штурмових дій, але також без успіху. За танками або іншою "бронею" рухаються мотоцикли та намагаються глибше вклинитися в оборону. Ворог не шкодує сил та засобів. Під час однієї такої атаки може піти до 10 танків та 40 мотоциклів одночасно.

Хоча здебільшого ворог орієнтується на малі піхотні групи. Інфільтрація фактично присутня по всій лінії фронту.

Через густу зеленку та погані погодні умови не завжди вчасно вдається виявити противника. Можна робити гучні заяви, що десь є ДРГ. Але це не так критично, як звучить. Інфільтрація присутня по всій ділянці фронту. Ми ж робимо контрдії, аби забезпечити нашу логістику та пересування,

– сказав військовий.

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Військовий розповів про ситуацію на Добропільському напрямку: дивіться відео 24 Каналу