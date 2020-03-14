Добровольці пронесли Києвом банер "Кива ху*ло, Киву на нари"

У Києві пройшов марш до Дня добровольців, в якому взяли участь близько 10 тисяч осіб. Один з плакатів учасники присвятили нардепу від "Опозиційною платформи – За життя" Іллі Киві.

14 березня в Києві пройшов марш до Дня добровольців, в якому взяли участь близько 10 тисяч осіб, пише "Апостроф". Журналісти відзначили, що один з плакатів було присвячено нардепу від "Опозиційною платформи – За життя" Іллі Киві.

Банер з написом "Кива ху*ло, Киву на нари" і фото політика принесли до Верховної Ради і прикріпили до огорожі.

Мітинг почався на Михайлівській площі, звідки колона пішла в урядовий квартал через Майдан Незалежності, алею Небесної сотні, вулиці Грушевського, Шовковичну, Інститутську і Банкову. "Апостроф" пише, що учасники провели акції біля Верховної Ради і Офісу президента.