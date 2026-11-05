За керівництво фондом батька: у Росії заочно засудили дочку Нємцова

Московський суд заочно засудив Жанну Нємцову, доньку вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, до чотирьох років колонії загального режиму. Її звинуватили в керівництві фондом Бориса Немцова, який у Росії визнали "небажаною" організацією.

Про це повідомило видання "Медіазона" із зали суду.

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Крім ув'язнення, Нємцовій на вісім років заборонили адмініструвати інтернет-ресурси. Раніше прокурор просив призначити їй п'ять років колонії та заборонити роботу з сайтами на дев'ять років.

Під час судового засідання адвокат Нємцової заявив, що обвинувачення не довело її наміру вчинити злочин, і попросив виправдати підзахисну. Сама Нємцова провини не визнає.

Її інший адвокат просив відкласти засідання, щоб підготуватися до судових дебатів, однак суддя відмовила.

Одним із доказів обвинувачення стала заява Нємцової інформаційному агентству "Нижний сейчас". У ній вона прокоментувала рішення російської влади визнати фонд небажаною організацією та зазначила, що планує обговорити подальші дії з юристами.

Також слідство використало відеозапис її виступу в чорногорській Будві, під час якого Нємцова розповідала про свою роль у фонді. За версією обвинувачення, вона керувала діяльністю організації, займалася її фінансуванням і забезпечувала її роботу.

Що відомо про фонд Бориса Нємцова

Фонд Бориса Нємцова створили у 2015 році після вбивства російського опозиційного політика.

У квітні 2024 року російська влада визнала організацію Boris Nemtsov Foundation for Freedom "небажаною".

У липні 2026 року Жанну Нємцову заочно заарештували за звинуваченням у керівництві фондом.

У жовтні її внесли до реєстру "іноземних агентів".