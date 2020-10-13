Президент Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 питань. Глава держави згодом повідомить, чого саме стосуватиметься опитування.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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На виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку,

– наголосив Зеленський.

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