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      Догани, обшуки, звільнення: як карали чесних людей, що кинули виклик системі

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      Прикладів розправи над чесними людьми багато
      Прикладів розправи над чесними людьми багато / securitymagazine.com

      Чимало чиновників та суддів, які викривають вади існуючої системи, згодом потерпають від її ж рук – в той час, як ті, хто стоять за гучними справами та корупційними скандалами, уникають покарань. Ми дожилися до того, що тільки через публічність можемо зупинити таку розправу.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      Він зазначив, що варто згадати долю Ганни Саламатіної, співробітниці Агентства запобігання корупції. Жінку звільнили після того, як вона викрила вплив Адміністрації президента на роботу цього органу.

      Ще один приклад – це всі кола пекла, які довелося пройти судді Ларисі Гольник, яка задокументувала спробу дачі їй хабара мером Полтави. Замість того, щоб покарати спільників корупціонера в судовій системі, проти судді Гольник винесли догану за начебто недотримання "правил трудової дисципліни", запевнив Лещенко.

      Це позбавило її можливості балотуватися до Антикорупційного суду. Зрештою, Верховний суд України нещодавно скасував догану, але потяг пішов – вона не змогла потрапити на цю роботу,
      – зазначив нардеп.

      Й розповів про ще один випадок – коли генеральний прокурор Юрій Луценко "травив" керівника департаменту спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Той відмовився виконувати вказівки генпрокурора та зливати справи проти грошовитих соратників Януковича. За це Горбатюк отримав і догани, і постійні намагання розформувати департамент.

      Сергій Горбатюк
      Сергій Горбатюк

      За словами Лещенка, нещодавно Нацполіція порушила кримінальне провадження проти експерта Надії Бугрової, яка викрила сина Авакова. Жінка провела саме те дослідження, яке довело всі можливі порушення при виготовленні наплічників, після чого НАБУ вручило Авакову-молодшому підозру.

      Нагляд в такому важливому розслідуванні взяла на себе військова прокуратура. При чому, щоб ускладнити захист своїх прав, справу проти київської експертки навмисно передали в Хмельницьку область,
      – наголосив народний обранець.

      Він додав, що за місцем роботи та проживання Бугрової та її родичів були проведені обшуки, в ході яких вилучили 26 оригіналів свідоцтв та сертифікатів, що підтверджують її статус фахівця в галузі проведення товарознавчих досліджень. Також були вилучені всі наявні гроші та банківські картки, включно з пенсійною.

      "Ці історії повчальні, бо показують, що система буде боротися з будь-ким, хто проти неї піде. І так буде до тих пір, поки ми не зруйнуємо цю саму систему", – підсумував нардеп.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 4 лютого 2019

       

      Теги: Корупція Новини України Сергій Лещенко Відеоблоги Київська прокуратура Затримання сина Авакова Юрій Луценко Сергій Горбатюк
      Джерело: 24 канал
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