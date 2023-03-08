Доказів причетності України до підриву "Північних потоків" немає, – дослідження InfoLight

Матеріали про причетність України до підриву "Північних потоків", які одночасно з’явилися у провідних західних ЗМІ, мають російський слід і свідчать про намагання замовників посварити Україну з Німеччиною та іншими західними партнерами.

Такий висновок зробила дослідницько-аналітична група InfoLight.UA на підставі власного розслідування.

У публікації "Україну знову атакують в інформаційному полі: що не так з матеріалами про саботаж на Північних потоках" дослідники звертають увагу, що матеріали про нібито причетність України до диверсій на російських газогонах з’явилися в один день в американській The New York Times та в європейському конгломераті з телерадіокомпанії ARD, журналу ARD Kontraste та видань SWR і ZEIT. При цьому в жодному з цих матеріалів немає аніяких доказів і навіть посилань на джерела інформації.

У статті New York Times повідомляється, що "нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord

Stream здійснила "проукраїнська група". При цьому ані доказів, ані прямих цитат з зазначенням прізвищ і посад в матеріалі немає. Не менш суперечливим є матеріал європейського конгломерату. В ньому трохи більше конкретних даних, проте вони виглядають ще більш притягнутими "за вуха" до України,

– роблять висновок дослідники InfoLight.UA.

Також вони звертають увагу, що в обох матеріалах використовується термін pro-Ukrainian group – "проукраїнська група".

"Відзначимо, що цей термін, pro-Ukrainian group ("проукраїнська група") використовується в обох матеріалах, які з’явилися в один день по обидва боки Атлантики. В незалежних одна від одної груп журналістів", – наголошує InfoLight.UA.

Відсутність фактажу та прямих доказів замовники зазначених матеріалів намагалися компенсувати залученням відомих журналістів, констатують дослідники.

Матеріали з’явилися за авторством дуже авторитетних журналістів. Відповідно, очевидну відсутність бодай якихось доказів в матеріалах компенсували гучними іменами. Що має відвернути увагу від змісту статей та "дивної" синхронності появи цих матеріалів,

– йдеться у публікації InfoLight.UA.

Замовний характер публікацій видає і реакція російських пропагандистів на їх появу, наголошують розслідувачі.

"Вони мали взяти на прапор ці версії та почати максимально розкручувати цю історію, посилюючи звинувачення проти України. Проте більшість з них продовжують наполягати на попередній версії – що "Північні потоки" підірвали США. Це означає, що Росія веде гру одночасно на двох дошках. На одній – намагання посварити як мінімум Україну та Німеччину, і матеріали, які ми дослідили, свідчать саме про це. На іншій – продовження ескалації ненависті російського суспільства до американців, бо згідно з "генеральною лінією Путіна", саме США зараз головний ворог Росії, з яким вона веде війну. Зрештою, визнати для свого населення, що українці здатні вивести з ладу найбільш топові геополітичні проєкти Росії – це удар по репутації всіх спецслужб Росії разом узятих", – пише InfoLight.UA.

Навіть в публікації європейського конгломерату ЗМІ констатується, що "у міжнародних колах безпеки не виключають, що це також може бути операція під фальшивим прапором".

Офіційна позиція України відома – ми жодним чином не причетні до цих подій. Так само все вказує на Росію як ймовірно замовника цього підриву. А поява подібних матеріалів та реакція на них російських речників – зайве тому підтвердження",

– резюмують автори публікації в InfoLight.UA.

Як повідомлялося, 26 вересня 2022 року на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися вибухи, що призвело до витоку газу. Внаслідок цього постачання газу через ці газогони було припинено. Тоді багато офіційних осіб заявляли про причетність Росії до підривів.

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