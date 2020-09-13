Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2020 року курс зберігатиметься на рівні 27 – 28 гривень за долар. За словами Шмигаля, цьому не завадять рекордні виплати держави за зовнішніми боргами. Щоправда експерти не так впевнені в стабільності української валюти.

Спеціалісти не виключають незначної девальвації, 29 – 30 гривень за долар. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук розповів, що це пов'язано з відновленням закупівель імпортної продукції з початком бізнес сезону та відновленням запасів в умовах нормалізації логістики.

"По залізній руді ми очікуємо повну корекцію – зниження цін на європейському ринку металургії. Ситуація не достатньо сприятлива для України. Окрім того, у 2020 році очікується менший врожай кукурудзи – ціни на неї теж трохи нижчі", – сказав Ніколайчук.

Сценарії української економіки

Уряд спрогнозував, що у 2021 році один долар коштуватиме 29 гривень. На думку експертів, це цілком реально, проте є й інші сценарії. Викликом залишається COVID-19. Зокрема, якщо червона зона пошириться на ключові міста – гривня може похитнутись.

Українці будуть працювати менше, через що зароблятимуть також відповідно. Ми не зможемо отримати позики у великих обсягах ні від МВФ, ні від ринку. Тоді курс буде становити понад 30 гривень за один долар,

– розповів президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак.

Водночас можна очікувати й на позитивний сценарій. Мовляв, бізнес пристосується, а влада не введе жорсткий карантин. Проте можливим є повторення весняного коливання курсу.

"Ціна на залізну руду, яка є одним із основних напрямків нашого експорту, є достатньо високою. Також високими є перерахування заробітчан в Україну. У порівнянні з 2019 роком вони знизилися, але не катастрофічно. Якщо всередині країни не буде певних політичних негараздів, то цілком можливо, що один долар коштуватиме приблизно 26 гривень", – зазначив Тарас Козак.

Наразі вагомих підстав для суттєвого падіння гривні немає. Економісти порадили тримати заощадження одночасно в різних валютах. Безумовно, частину у національний – її рекомендували покласти на депозит.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу