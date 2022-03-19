Долітався: тероборона знищила ворожий безпілотник у Мощуні
19 березня 2022 , 22:58Читать новость на русском
Військові з "Азову" в черговий раз завдали збитків окупантам поблизу села Мощун, що на Київщині. Вони підбили ворожий безпілотник.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Дніпро-оперативний".
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Підбивати ворожі безпілотники надзвичайно важливо. Саме завдяки таким пристроям окупанти можуть коригувати артилерійський вогонь. Але цей "дрон" вже не нашкодить українським захисникам.
Снайперська робота, – прокоментував представник тероборони Мощуна.
Як виглядає підбитий безпілотник окупантів: дивіться відео
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