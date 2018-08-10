Доля музею на Поштовій площі може вирішитись вже цьогоріч восени

Музей на Поштовій під загрозою. Вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою. В центрі Києва прорвало водопровід. Активісти вкотре б'ють на сполох. Адже за 4 роки на знахідках вже почали рости гриби. А держава досі не вирішила, хто несе відповідальність за історичну пам'ятку.

Кругом вода і багнюка, а під нею унікальна історія часів Київської Русі, яка просто руйнується на очах.

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"Сталася техногенна катастрофа, вилились численні кубометри води. Під підпори площі на територію пам'ятки археології, яка має навіть грошову цінність", – зазначила громадська діячка Ольга Рудковська.



Археологічні знахідки на Поштовій

Добу Київводоканал шукав місце прориву. І начеб-то все усунув, проте вода, хоч і не так жваво, але продовжує поступати.

Це проблема забудовника. тому що саме вони повинні були прокласти нормальну дренажну систему. Саме вони повинні були зробити і систему водовідведення і всі мережі, які тут побудовані на території будівельного майданчика повинні були бути передані водоканалу,

– розповіла краєзнавець Анабелла Моріна.

Вже 4 роки музей перебуває у критичному стані, адже вже не раз потопав у воді. Через дощі та танення снігу тут завжди підвищенна вологість. Через таку бездіяльність чиновників, активісти вирішили діяти радикально. Обурені водії, фаєри і каски, все це тривало 5 хвилин. Захисники вимагали приїхати мера столиці, адже той мав би контролювати все, що відбувається з музеєм.



Активісти перекрили Поштову площу у Києві через затоплення артефактів

Депутата Київради, Сергія Гусовського обурює така бездіяльність влади, адже, фактично, всі проблеми вирішують активісти, вони ж і готували всі необхідні документи, аби це місце було визнано пам’яткою національного значення.

З боку міської адміністрації, я можу це константувати як байдужість, або незграбність, або просто ігнорування того, чим місто сьогодні володіє, і чого потребує Поштова. А потребує вона ставлення до того, що це музей справді дуже серйозне і сакральне місце, і особливо в ті часи, в які ми живемо,

– наголосив депутат Київради, лідер фракції "Самопоміч" Сергій Гусовський.

І все ж таки доля музею може вирішитись цієї осені, проте це лише за ідеальним розвитком подій. Цього тижня Міністерство культури таки ініціювало початок надання музею національного значення. Це означатиме, що знайдені артефакти музеїфікуватимуть на місці.

Коли буде закінчена ця процедура на сьогодні прогнозувати складно, має бути розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України, погоджений в установленому порядку і зацікавленими органами. І, власне, Кабінет Міністрів, схваливши постанову, завершить процедуру включення памятки до реєстру за категорією національного значення,

– підкреслила заступниця міністра культури Тамара Мазур.

До того ж складність в тому, що ці землі досі належать бізнесмену, який ще у 2013 році почав будувати тут торговельний центр. І саме тоді тут розкопали вулицю часів Київської Русі.



Підтоплення артефактів

Вже більше року всі археологічні роботи зупинені, через погрози того ж інвестора покласти бетонні плити і цим самим знищити історичну пам'ятку.

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Хоч у КМДА і зреагували: створили музей на місцевому рівні, проте від ідеї збудувати на місці знахідки торговельний центр чиновники відмовлятися так і не збираються. Тож крапку має поставити суд і, якщо Міністерство культури та київська влада виконають обіцяне і нарешті нададуть Поштовій площі статус національної пам'ятки, – це допоможе зберегти історію для нащадків.