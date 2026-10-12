Глибинна суть угоди полягає в тому, що Росія буде платити Трампу за те, щоб Штати захищали її від України – тими небагатьма способами, які у США лишилися. Йдеться про відмову від надання розвідданих, поступове обмеження доступу українців до Starlink і так далі. Про це пише Ігор Луценко.

Справжня мета Трампа-миротворця

Цілком можливо, що російські платежі будуть надходити сім'ї Трампа через канали типу криптовалют чи пов'язаного з ним бізнесу, і будуть значно більшими, ніж навіть сама вартість того дизеля.

Власне, з самого початку, думаю, що таким і був задум "Трампа-миротворця". Ми ж чули ще раніше про можливі угоди щодо відновлення роботи Північного потоку і операції з активами "Лукойлу"? От воно і пішло потихеньку.

Бунт проти розуму

Але вражає дешевизна, за якою Трамп продав інтереси своєї країни і завдав чергового удару іміджу Сполучених Штатів як раціональної держави. Ця угода виглядає як бунт трампістів проти будь-якого розуму і заперечення будь-якої совісті як факторів у міжнародній політиці.

Російський кривавий дизель жодним чином не допоможе Трампу вирівняти ситуацію з високими цінами на автомобільне пальне, яку він створив своєю війною з Іраном. Навіть якщо йому вдасться дотягнути цих 300 тисяч тонн до США, то це менше, ніж добове споживання цієї великої країни. І за американськими мірками заробіток тут якихось трампівських міньйонів буде мінімальним.

Вартість цієї МІСЯЧНОЇ партії становить менше, ніж пів мільярда доларів. У масштабах американських тіньових потоків це дрібниця, свого часу через ту ж USAID за два дні проходило значно більше.

Будь-яка українська корупція американській може лише позаздрити.

Звичайним американцям тепер можна лише поспівчувати. Крім усього, тепер вони фінансують війну проти самих себе, адже в Росії ненавидять США. Там усвідомлюють і відкрито говорять, що воюють із "колективним Заходом", який тепер їм ще й платить.