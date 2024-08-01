Трамп сказав, що Камала Гарріс нібито завжди казала, що вона лише має індійське походження, однак нічого не стверджувала про афроамериканське. Віцепрезидентка США відповіла на ці заяви Трампа.

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Як Трамп потрапив у расовий скандал з Гарріс

Під час виступу в Національній асоціації чорношкірих журналістів (NABJ) в Чикаго Трамп заявив, що віцепрезидентка Гарріс, перша темношкіра жінка й американка азіатського походження, яка обіймає цю посаду, раніше підкреслювала лише своє індійське походження.

Вона завжди мала індійське походження, і вона тільки просувала індійську спадщину. Я не знав, що вона темношкіра, поки кілька років тому вона не стала чорною, і тепер вона хоче, щоб її знали як темношкіру. Тож я не знаю, чи вона індіанка, чи вона темношкіра,

– сказав експрезидент США.

При цьому Трамп кілька разів перекрутив ім'я, вимовляючи його з наголосом на другому складі, тоді як англійською наголос має стояти на першому – Ка́мала.

Коментуючи свій вік, кандидат у президенти США зауважив, що він знає багатьох людей у віці 80 – 90 років, які "перебувають у чудовій формі". За словами Трампа, він готовий пройти когнітивний тест, тоді як Гарріс, на його думку, може цей тест провалити.

Що відповіла Гарріс на слова Трампа

Камала Гарріс відповіла на слова Трампа стосовно своєї расової приналежності. Віцепрезидентка США наголосила, що це є ще одним нагадуванням, ким насправді є кандидат у президенти від Республіканської партії.

Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу – розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще,

– сказала Гарріс, виступаючи у Х'юстоні.

Вона також підкреслила, що американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду й не реагує на ворожість і гнів. А також додала, що лідер США має розуміти, що "наші відмінності не розділяють нас, а є важливим джерелом нашої сили".

Водночас в інтерв'ю CNN сенатор Марк Келлі, потенційний кандидат на посаду віцепрезидента від Демократичної партії, розкритикував коментарі Трампа як "відверто расистські".

"Дональд Трамп показав американському народові, ким він є насправді. Він робить це вже десять років", – сказав Келлі.

Келлі описав слова Трампа як реакцію "відчайдушної і наляканої людини". Сенатор стверджує, що Трамп відчуває страх через ефективну кампанію Камали Гарріс і її потенційну перемогу на майбутніх виборах у листопаді. Келлі припустив, що Трамп, можливо, вагається щодо дебатів з Гарріс і стурбований власним політичним майбутнім.

До слова, Камала Гарріс, народилася в Каліфорнії. Її батьки походять з різних країн: батько, Дональд Гарріс, має афро-ямайське походження і походить з Британської Ямайки. У 1961 році він вступив до аспірантури Університету Берклі, де зустрів свою майбутню дружину Шаямалу Ґопалан, яка народилася в Британській Індії та має, відповідно, індійське походження.