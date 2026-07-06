Трамп дивиться Трампа: нове відео з президентом США підкорює мережу

Під час трансляції Fox News глядачі побачили цікавий епізод з Дональдом Трампом. Він дивився ефір, в якому наживо бачив сам себе.

Це трапилось під час телетрансляції Fox News, повідомляє 24 Канал.

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Що сталось під час ефіру?

Курйозний випадок під час офіційної трансляції привернув увагу мільйонів глядачів. Під час урочистостей з нагоди святкування 250-річчя незалежності США на прямій трансляції виникла кадрова петля.

На відео американський президент дивиться телевізійну трансляцію каналу Fox News, у якій у цей самий момент показують його самого, що спостерігає за цим же ефіром. Таким чином утворився візуальний ефект нескінченного повторення.

Кумедний момент з Трампом: дивіться відео

Зверніть увагу! У мистецтві подібне явище, коли зображення повторюється всередині себе у зменшеному вигляді, відоме як "ефект Дросте". Він має таку назву через нідерланлську фірму какао-порошку "Дросте". Вперше таке зображення з'явилось 1904 році. На коробках була зображена медсестра, яка тримала у руках підніс з чашкою гарячого шоколаду та коробку з тим самим зменшеним зображенням.

У випадку з Трампом цей ефект виник через технічні особливості трансляції. Відео швидко завірусилося та викликало активне обговорення у соцмережах.

Як пройшло святкування 250-річчя США?

Під час свого виступу Трамп зробив низку заяв, серед яких знайшлось місце Венесуелі та Ірану. Він сказав, що США досягли величезного успіху й знищили збройні сили обох країн.

Однією з головних тем виступу стала критика комунізму. Трамп заявив, що ця політична система є повною протилежністю американським цінностям і не має майбутнього у Сполучених Штатах.