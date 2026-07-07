З одного боку стратегічні удари, з іншого – терор: чому Трамп змінив думку про війну в Україні

Кирило Буданов заявив, що Дональд Трамп завжди встає на сторону переможців, тому зараз він змінив свою позицію щодо нашої країни. На думку американського президента вплинуло кілька важливих факторів.

Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що мовиться про невдачі Росії та успіхи України. Важливо, щоб лідер США усвідомлював різницю цілей обох країн.

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Трамп змінив думку про війну в Україні

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень пояснив, що Володимир Зеленський може продемонструвати Трампу дві "картини": дії України, яка атакує російські НПЗ, і дії Росії, яка вбиває цивільних українців. Тобто наша країна робить реальні речі, які підривають здатність агресора воювати, натомість Кремль займається терором, що не допомагає йому перемагати.

Крім того, варто згадати зустріч Путіна та Трампа на Алясці рік тому. Тоді російський диктатор переконував американського президента, що до кінця року (2025) Росія захопить всю Донецьку область. Саме тоді США почали тиснути на Україну, щоб та поступилась територіями.

Зараз вже літо 2026 року. Трамп бачить, що пройшов рік, а Путін обіцяв інше. Через це Трамп і змінює свою думку,

– зазначив Ус.

Частково зміню думки можна почути і в риториці держсекретаря США Марко Рубіо, який нещодавно сказав, що російсько-українська війна є першою в історії, коли одна сторона, тобто Росія, втрачає більше вбитими, ніж пораненими. Схожу риторику має і Джей Ді Венс, який заявив, що Росія не виграє війну.

Ба більше, у Білому домі є відповідні люди, які моніторять ситуацію на фронті та розвіюють російські міфи про "захоплення" Куп'янська, Костянтинівки та Малої Токмачки.

Плюс є розуміння того, яких результатів досягає Україна. Тобто удари по російській економічній машині. Це справді змінює філософію Трампа. Це те, про що і говорив Кирило Буданов,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Ус сказав, чому змінилась риторика Трампа: дивіться відео