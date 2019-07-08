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      Дональд Туск назвав Україну "своєю стороною" розведення військ на Донбасі

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      Голова Європейської Ради вважає Україну "своєю стороною" Мінського процесу
      Голова Європейської Ради вважає Україну "своєю стороною" Мінського процесу / www.5.ua

      Наша сторона, Україна, виконала всі зобов'язання, що стосуються ідею відведення військ. Інша сторона – поки що ні.

      "Своєю стороною" Дональд Туск назва Україну під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським та Жан-Клодом Юнкером.

      Важливо: Дональд Туск звернувся до Росії через Україну: що вимагає

      Я підтримую такий позитивний спосіб мислення пана президента (Володимира Зеленського – 24 канал). Моє сподівання дещо більш обмежене, коли йдеться про інший бік контактної лінії. Я бачив, що наша сторона – пане президенте, дозвольте такий вираз вжити – Україна виконала всі зобов'язання, що стосуються ідеї відведення військ,
      – заявив Туск.

      Він також підкреслив, що важливими залишаються питання довіри у процесі припинення вогню. Відтак, зазначив: доволі складно довіряти "тій стороні", коли йдеться про такі процеси.

      "Можливо, це спосіб перевірити їхню відданість. поживемо – побачимо", – резюмував голова Європейської Ради.

      Спільна прес-конференція Туска, Зеленського та Юнкера: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Саміт Україна – ЄС Дональд Туск Новини України Новини політики
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