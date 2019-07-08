Дональд Туск назвав Україну "своєю стороною" розведення військ на Донбасі

Наша сторона, Україна, виконала всі зобов'язання, що стосуються ідею відведення військ. Інша сторона – поки що ні.

"Своєю стороною" Дональд Туск назва Україну під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським та Жан-Клодом Юнкером.

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Я підтримую такий позитивний спосіб мислення пана президента (Володимира Зеленського – 24 канал). Моє сподівання дещо більш обмежене, коли йдеться про інший бік контактної лінії. Я бачив, що наша сторона – пане президенте, дозвольте такий вираз вжити – Україна виконала всі зобов'язання, що стосуються ідеї відведення військ,

– заявив Туск.

Він також підкреслив, що важливими залишаються питання довіри у процесі припинення вогню. Відтак, зазначив: доволі складно довіряти "тій стороні", коли йдеться про такі процеси.

"Можливо, це спосіб перевірити їхню відданість. поживемо – побачимо", – резюмував голова Європейської Ради.

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