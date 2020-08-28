У непідконтрольному Україні Кипучому, що на Луганщині, ще 7 серпня внаслідок вибуху гранати до лікарні потрапив 7-річний хлопчик. У дитини діагностували важкі вибухові рани правої ноги.

Про поранення першими повідомили медики з лікарні у непідконтрольному Перевальську. Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ в Україні станом на 27 серпня.

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Увечері 7 серпня до них привезли 7-річного хлопчика з важкими вибуховими ранами правої ноги, спричиненими вибухом гранати,

– йдеться у повідомленні.

24 серпня спостерігачі поспілкувалися з людьми, які представилися бабусею й дідусем хлопчика. За їхніми словами, ввечері 7 серпня двоє їхніх онуків гралися на подвір'ї будинку їхньої дочки. Хлопчик підібрав предмет, що вибухнув.

Сусід додав, що бачив поранену дитину на землі, у нього була сильна кровотеча з рани на нозі.

У Кипучому спостерігачі також помітити сліди крові посеред подвір’я біля зазначеного будинку.

Важливо! Загалом в ОБСЄ за весь час режиму припинення вогню нарахували 723 порушення перемир'я. Зокрема, 110 вибухів, два невизначені боєприпаси, 9 освітлювальних ракет та 602 черги та постріли.

На Донбасі зафіксували лише одне порушення тиші – біля Авдіївки.

Бойовики влаштували там провокацію і кілька разів вистрілили з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу