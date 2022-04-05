На Донбасі командири почали вбивати бойовиків заради мільйонних компенсацій

Командування російських терористів на Донеччині та Луганщині почало потрохи оговтуватися від першого шоку повномасштабних бойових дій та впроваджувати давно напрацьовані схеми особистого збагачення. Бойовики зведених російсько-терористичних формувань, ватажки ОРДЛО та їх куратори присвоюють величезні гроші, виділені Росією на компенсації сім'ям загиблих.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, злочинці з числа самоназваної адміністрації недореспублік та командирів незаконних збройних формувань зрозуміли, що найближчим часом окуповані території Донбасу не будуть звільнені Україною. Через це вони вирішили скористатись можливістю та знову почати красти виділені Росією гроші.

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Кошти, які привласнюють колаборанти та їх ФСБшні куратори, були виділені на утримання бойових бригад та мобілізованих, а також на компенсацію сім'ям загиблих та поранених.

Почали вбивати своїх

Як стверджують у розвідці, російська верхівка, яка піклується створеними Путіним квазіутвореннями, спочатку між собою скаржилася на те, що кадрові російські військові отримали наказ не збирати тіла загиблих бойовиків – аби не виплачувати компенсації родинам загиблих.

Через це очільники ОРДЛО та командири створених ще у 2014 році бандформувань були відрізані від доступу до величезних коштів. Однак після місяця з початку бойових дій Пушилін, Пасічник та командири бойових угруповань змогли зорієнтуватися та розібратися у ситуації.

Оскільки на деяких ділянках фронту на Донбасі присутні виключно терористи з 1 та 2 армійських корпусів, деяким комбатам розповіли про відкрите вікно можливостей.

За задумом росіян та місцевих очільників угруповань, командири можуть відправляти невеликі групи на "розвідку" українських позицій на заздалегідь заміновані доріжки.

Тіла вбитих біля власних же позицій колаборантів відтягують у тил, після чого куратори Пушиліна починають писати своєму керівництву запити на отримання компенсацій для родичів загиблих.

Втім, гроші до родин "двохсотих" бойовиків не доходять. Їх банально привласнюють та розподіляють між собою командири.

Особовий склад незадоволений

Звісно, подібні виходи "на розвідку" не стали секретом для бойовиків майже всіх підрозділів, серед яких почалися незрозумілі втрати. Крім того, після отримання кількох мільйонів рублів для передачі родині того чи іншого терориста, командири вивозять тіла загиблих у невідомому напрямку. Родичам при цьому кажуть, що компенсацію вони отримати не можуть через відсутність рештків померлого.

Через подібне ставлення командування серед бойовиків деяких підрозділів почалися неабиякі невдоволення офіцерським складом. Найбільше невдоволення фіксується з боку підлеглих комбата з позивним "Грек". Скоріш за все, йдеться про командира 1 батальйону 100 бригади "ДНР". Принаймні цей позивний використовув терорист, який очолював цей підрозділ впродовж 2014 – 2017 років. Після загибелі комбата, прізвисько могли передати його наступнику.

За попередніми даними, лише за останній тиждень "Грек" привласнив близько 50 мільйонів рублів. 40 мільйонів він віддав своєму керівництву, а 10 – забрав собі. Подібні ситуації українські розвідники зафіксували й у інших підрозділах квазіреспублік.