На Донбасі тиша і не сниться: вороги гатили з кулеметів, мінометів та гранатометів
Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 19 травня. Українські захисники відповідали на ворожі провокації прицільним вогнем. Втрат серед українських військових немає.
Заборонене озброєння у дії
Окупанти застосовували заборонене озброєння. Зокрема, міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у фейсбуці.
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Де ворог відкривав вогонь:
- Поблизу Богданівки, Красногорівки та Тарамчука – окупанти використали гранатомети.
- Поблизу Новотошківського – бойовики випустили 14 мін.
- Поблизу Оріхового – по українських позиціях випустили 12 мін, а також використали великокаліберні кулемети.
Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Яка ситуація була 18 травня
18 травня російські збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню: поблизу Широкиного, Тарамчука, Богданівки, Красногорівки, Новотошківського, Луганського, Південного, Новолуганського та Новоолександрівки. Українські воїни знищили одного російського окупанта.