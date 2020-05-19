На Донбасі тиша і не сниться: вороги гатили з кулеметів, мінометів та гранатометів

Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 19 травня. Українські захисники відповідали на ворожі провокації прицільним вогнем. Втрат серед українських військових немає.

Заборонене озброєння у дії

Окупанти застосовували заборонене озброєння. Зокрема, міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у фейсбуці.

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Де ворог відкривав вогонь:

Поблизу Богданівки, Красногорівки та Тарамчука – окупанти використали гранатомети.

– окупанти використали гранатомети. Поблизу Новотошківського – бойовики випустили 14 мін.

– бойовики випустили 14 мін. Поблизу Оріхового – по українських позиціях випустили 12 мін, а також використали великокаліберні кулемети.

Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Яка ситуація була 18 травня

18 травня російські збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню: поблизу Широкиного, Тарамчука, Богданівки, Красногорівки, Новотошківського, Луганського, Південного, Новолуганського та Новоолександрівки. Українські воїни знищили одного російського окупанта.

