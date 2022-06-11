На Донбасі ЗСУ відбили ворожі штурми одразу на кількох напрямках – окупанти відійшли

Триває 108 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Напруженою ситуація залишається на Сході – там постійно тривають бої й ворог не полишає спроб наступати.

Збройним Силам України вдалось відбити штурми російських окупантів одразу на кількох напрямках на Донбасі. Про це розповіли в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 11 червня.

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Актуальна ситуація на Сході

На Слов'янському напрямку російські окупанти здійснювали систематичні обстріли з артилерії. Наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля – окупанти були змушені відійти.

За підтримки мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню загарбники намагаються закріпитись у Богородичному – бої тривають й досі. При цьому ворог активно застосовує радіоелектронні бомби.

На Сєвєродонецькому напрямку противник гатив по цивільній інфраструктурі у районах однойменного міста, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. Наші воїни успішно протистоять штурмовим діям окупантів у Сєвєродонецьку.

Частиною своїх підрозділів ворог йде штурмом у районі Тошківки, бойові дії тривають. Крім того, штурм окупантів наші захисники й захисниці успішно відбили поблизу селища Метьолкіне – загарбники відступили. Своє угруповання росіяни були змушені посилити шляхом введення резервних підрозділів.