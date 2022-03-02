Донеччина підказує окупантам, куди їм варто піти
2 березня 2022 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:TV7 Маріуполь
На білбордах та знаках дорожнього руху Донеччини зробили оновлення. Тепер окупантам буде зрозуміліше куди рухатись.
Донеччина підказує окупантам, куди їм варто піти,
– повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Фото з оновленими знаками та білбордами:
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