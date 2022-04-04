На Донеччині розстріляли мікроавтобус з волонтерами: кількість загиблих і постраждалих уточнюють

Російські окупанти на Донеччині обстріляли мікроавтобус волонтерів. Дані щодо постраждалих та можливих жертв зараз уточнюють.

Трагедія трапилася сьогодні, 4 квітня. Про це повідомив заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Петро Андрющенко наголосив на тому, що не потрібно публікувати інформацію про волонтерів та номери їхніх машин у мережі, оскільки через це стаються такі трагічні випадки.

Сьогодні на Донеччині був розстріляний один з волонтерських бусів. Дані про загиблих та поранених уточнюються. Пам’ятайте про цей випадок, коли захочете публічно поділитись даними бусів та водіїв. Це дуже страшно, але в зрозумілому намаганні допомогти горю ви наражаєте на небезпеку всіх інших,

– заявив Андрющенко.

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