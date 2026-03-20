Росія збільшує атаки на 2 важливих напрямках, – ISW

З настанням весни і потеплінням росіяни намагаються активізувати атаки на кількох напрямках фронту. Українські сили стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

Інститут вивчення війни проаналізував бойові дії на фронті. За даними експертів, українські сили просунулися на одному напрямку, а росіяни – на жодному.

Дивіться також Б'ють і забирають гроші: окупанти на Сумщині через заздрощі влаштували "терор" новобранцям

Де мали успіх Сили оборони?

Українські війська нещодавно мали успіх на Гуляйпільському напрямку. Геолоковані кадри за 18 березня показують, що Сили оборони нещодавно просунулися в північно-західній частині Гуляйполя.

ЗСУ просунулися на Гуляйпільському напрямку / Карта ISW

Також наші воїни знищили російські диверсійні групи у західній частині Запорізької області.

Геолоковані кадри за 19 березня показують, як українські військові штурмують будівлю, зайняту окупантами, і беруть у полон російських військових у південній частині Річного (на північний захід від Оріхова).

Ймовірно, це була ворожа інфільтраційна операція, яка не призвела до зміни контролю над територією або переднього краю бойових дій. Ці ж кадри також свідчать, що українські сили діють у цьому районі, що суперечить попереднім заявам російської сторони.

Яка ситуація на фронті?

На півночі Харківської області окупанти намагаються просочуватися в тил українських позицій для накопичення сил, використовують погану погоду для таких дій, але стикаються з труднощами через весняне бездоріжжя. Також спостерігається значне зростання застосування FPV-дронів порівняно з осінню 2025 року – ними б'ють, зокрема, по українській логістиці.

Російські війська нещодавно здійснили інфільтрацію у південній частині Костянтинівки, яка не змінила лінію фронту. Також міноборони Росії заявляє про захоплення Павлівки (південний захід від Дружківки). Тим часом Українська бригада повідомила, що відбила механізований штурм росіян на південно-західних околицях Костянтинівки.

Російські війська, ймовірно, відновлюють обмежені механізовані штурми на Покровському напрямку. За даними українських військових, нещодавно вони активізували атаки в районі Гришиного та провели штурм силами взводу із застосуванням трьох бронемашин – це перша така атака тут із грудня 2025 року.

Загарбники останнім часом збільшили кількість атак на Олександрівському напрямку.

Речник української бригади повідомив, що: приблизно тиждень тому (близько 12 березня) російські сили атакували 2 – 3 рази на добу. Відтоді кількість атак майже потроїлася.

Він також зазначив, що:

зросла чисельність російських військових у цьому районі;

окупанти почали використовувати обмежену кількість важкої бронетехніки під час атак;

збільшили застосування дронів "Молнія" порівняно з лютим і початком березня.

Речник української артилерійської бригади, що діє на цьому напрямку, повідомив, що українські сили за один місяць (приблизно з 19 лютого) звільнили понад 285 квадратних кілометрів території.

Аналітики зазначають, що мають підтвердження щодо 126 квадратних кілометрів. Втім, визнають, що ця цифра може бути більшою.

Речник додав, що:

російські війська періодично намагаються проводити контратаки, щоб уповільнити український наступ і стабілізувати ситуацію;

попри це, українські сили зберігають ініціативу.

Він також наголосив, що російська тактика залишається незмінною:

використання інфільтраційних дій;

активне застосування великої кількості FPV-дронів.

Речник зазначив, що удари українських дронів і артилерії змушують російську техніку триматися на відстані 5 – 10 кілометрів від українських позицій. За його словами підрозділи російських повітряно-десантних військ (ВДВ) добре підготовлені та оснащені, однак вони не можуть дістатися до передової через удари українських FPV-дронів.

Він припустив, що російські сили можуть скористатися появою весняної зелені для просування.

