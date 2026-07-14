Росіяни намагаються взяти під контроль під'їзні шляхи до Дружківки: огляд фронту від ISW

На фронті тривають запеклі бої. Окупанти посилюють атаки на міста у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, жодна зі сторін не мала значних просувань.

Що відбувається на фронті?

Сумський напрямок

Російські війська здійснють інфільтрації на півночі Сумської області. Геолоковані кадри за 13 липня показують, як українські військові б'ють по російській позиції на північ від Комарівки (на північний захід від Сум, біля державного кордону). В ISW вважають, що ця позиція з'явилася після чергової спроби ворожої інфільтрації.

Куп'янський напрямок

Російські війська продовжують інфільтрації на Куп'янському напрямку. Геолоковані кадри за 13 липня демонструють, як Сили оборони завдають удару по будівлі в центрі Куп'янська-Вузлового, куди проникли росіяни.

Один із російських військових блогерів також заявив, що російська авіація завдала удару керованою авіабомбою ФАБ-500 по пункту тимчасової дислокації українських військових поблизу Благодатівки, що на південний захід від Куп'янська.

Слов'янський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що російські війська завдали удару по українській позиції в північно-західній частині Рай-Олександрівки на схід від Слов'янська. Це свідчить про те, що Сили оборони залишаються в цьому районі. Хоча окупанти раніше це заперечували.

Костянтинівський напрямок

Окупанти продовжують інфільтрації в Костянтинівці та на південний захід від міста.

Геолоковані кадри за 4 і 8 липня показують, як українські військові били по будівлях у північно-західній частині Костянтинівки та у східній частині Довгої Балки. Перед цим туди проникли росіяни.

12 липня ватажок так званої "днр" Денис Пушилін визнав, що українські військові й надалі діють у північній та північно-західній частинах Костянтинівки.

Один із наближених до Кремля російських військових блогерів заявив, що Сили оборони контратакували поблизу Довгої Балки.

Російські джерела надалі поширюють змінені за допомогою штучного інтелекту відео, які нібито демонструють успіхи окупантів у Костянтинівці.

Ворог посилює удари по Дружківці, намагаючись підготувати умови для подальших бойових дій і змусити мирних жителів евакуюватися.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін 13 липня повідомив, що окупанти збільшили кількість ударів керованими авіабомбами, артилерією, дронами

За його словами, найскладніша ситуація зараз саме у Дружківці. Філашкін також зазначив, що росіяни намагаються взяти під контроль дороги, які ведуть до Дружківки та Олексієво-Дружківки. У самому місті близько 4 тисяч людей залишаються без світла, води та газу. Відновити пошкоджену інфраструктуру поки неможливо через постійні обстріли та велику кількість поранених працівників енергетичної галузі.

Добропільський напрямок

Тут українські військові нещодавно просунулися або зберегли свої позиції. Один із російських військових блогерів 13 липня визнав, що Сили оборони України продовжують контролювати Новий Донбас на схід від Добропілля. Водночас міноборони Росії ще 16 червня заявляло про нібито захоплення цього населеного пункту.

Олександрівський напрямок

13 липня український полк, який діє на цьому напрямку, повідомив про звільнення Тернового, Запорізького, Новогеоргіївки, Вороного, Січневого та Маліївки (усі – на південний схід від Олександрівки). Українські сили просунулися вглиб оборони противника на 25 кілометрів і звільнили 120 квадратних кілометрів території.

Як змінилася лінія фронту / Карти ISW