ЗСУ просунулися у районі Костянтинівки: огляд фронту від ISW за 3 квітня
- Українські сили просунулися у районі Борової, на Костянтинівському та Слов'янському напрямках.
- Російські війська теж мали просування на 2 напрямках.
Весняний наступ росіян триває. Ворог нарощує атаки. Українські сили стримують противника і відкидають із зайнятих позицій.
Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, українські сили просунулися на 3 напрямках, а ворожі – на 2.
Де мала успіх Україна, а де – Росія?
Останнім часом на Борівському напрямку зафіксовано просування обох сторін.
Так, геолоковані кадри за 1 квітня свідчать, що:
- українські війська раніше просунулися на південний захід від Надії (на схід від Борової),
- а російські війська нещодавно також просунулися на південний захід від Надії під час механізованої атаки (масштаб не уточнюється).
Також змінилася лінія фронту на Слов'янському напрямку.
Геолоковані кадри за 1 квітня показують, що
- українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Ставків (на північ від Лимана) та на північ від Різниківки (на схід від Слов'янська);
- окупанти завдали удару по українській позиції на північний захід від Озерного (на південний схід від Лимана) – у районі, де росіяни раніше заявляли про свій контроль.
До слова, ISW зазначає, що росіяни теж просунулися на Слов'янському напрямку, але не уточнює, де саме.
Довідка: Нещодавно українські військові відбили масштабний мотоштурм російських сил на Слов'янському напрямку – це була найбільша така атака цього року. За даними 81-ї окремої аеромобільної бригади, росіяни атакували 16 мотоциклами, рухаючись малими групами по 3 – 4 одиниці техніки, намагаючись прорвати оборону.
Українські сили нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
- Знімки за 31 березня демонструють удари російських сил по позиціях ЗСУ у Костянтинівці та на її південно-західних околицях, що свідчить про нещодавнє просування українських сил у цих районах.
- Інші кадри від 31 березня показують, як оператори FPV-дронів 4-ї окремої мотострілецької бригади Росії завдають ударів по позиціях ЗСУ і будівлях, зайнятих українськими силами, у центрі Іванопілля (південь від Костянтинівки). Це також свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.
Де змінювалася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
На південному сході України російські війська змінюють тактику: більше використовують дрони і менше залучають піхоту через проблеми з підготовкою особового складу.
На окремих ділянках фронту ворог застосовує тисячі FPV-дронів на місяць, що суттєво ускладнює оборону і може свідчити про підготовку до нових штурмів. Більшість дронів вдається придушувати засобами РЕБ, але загальний тиск залишається дуже високим. Про це розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу.
Російське командування планує захопити Костянтинівку до 25 квітня 2026 року. Такі терміни видаються нереалістичними через складність міських боїв. Донецька область залишається головною ціллю для Росії, яка має намір вийти на її адміністративні межі до кінця 2026 року.