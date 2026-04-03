ЗСУ просунулися у районі Костянтинівки: огляд фронту від ISW за 3 квітня

Весняний наступ росіян триває. Ворог нарощує атаки. Українські сили стримують противника і відкидають із зайнятих позицій.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, українські сили просунулися на 3 напрямках, а ворожі – на 2.

Дивіться також Росіяни атакують Україну переданими нею бомбардувальниками: що відомо про Ту-160

Де мала успіх Україна, а де – Росія?

Останнім часом на Борівському напрямку зафіксовано просування обох сторін.

Так, геолоковані кадри за 1 квітня свідчать, що:

українські війська раніше просунулися на південний захід від Надії (на схід від Борової),

а російські війська нещодавно також просунулися на південний захід від Надії під час механізованої атаки (масштаб не уточнюється).

Також змінилася лінія фронту на Слов'янському напрямку.

Геолоковані кадри за 1 квітня показують, що

українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Ставків (на північ від Лимана) та на північ від Різниківки (на схід від Слов'янська);

окупанти завдали удару по українській позиції на північний захід від Озерного (на південний схід від Лимана) – у районі, де росіяни раніше заявляли про свій контроль.

До слова, ISW зазначає, що росіяни теж просунулися на Слов'янському напрямку, але не уточнює, де саме.

Довідка: Нещодавно українські військові відбили масштабний мотоштурм російських сил на Слов'янському напрямку – це була найбільша така атака цього року. За даними 81-ї окремої аеромобільної бригади, росіяни атакували 16 мотоциклами, рухаючись малими групами по 3 – 4 одиниці техніки, намагаючись прорвати оборону.

Українські сили нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Знімки за 31 березня демонструють удари російських сил по позиціях ЗСУ у Костянтинівці та на її південно-західних околицях, що свідчить про нещодавнє просування українських сил у цих районах.

Інші кадри від 31 березня показують, як оператори FPV-дронів 4-ї окремої мотострілецької бригади Росії завдають ударів по позиціях ЗСУ і будівлях, зайнятих українськими силами, у центрі Іванопілля (південь від Костянтинівки). Це також свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.

Де змінювалася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?