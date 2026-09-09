Росія просувається на 2 напрямках і бомбить "пояс фортець": огляд фронту від ISW

На фронті тривають запеклі бої. Росіяни намагаються прориватися вперед на деяких напрямках. Українські сили тримають оборону і контратакують.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Росія просунулася на двох напрямках, а Сили оборони – на одному.

Де просунулися ЗСУ, а де – росіяни?

Слов'янський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Слов’янському напрямку.

8 вересня один із російських воєнних блогерів заявив, що російські війська не утримують позиції на схід від Лимана, на захід від Іванівки, на північному заході Зарічного та на північному сході Ямполя.

Раніше ISW або фіксував докази просування російських військ у цих районах, або наводив заяви окупантів про те, що вони нібито утримують там позиції.

Інший російський воєнний блогер 8 вересня заявив, що російські війська просунулися на захід від Рай-Олександрівки та на північ від Юрківки – обидва населені пункти розташовані на захід від Слов'янська.

Костянтинівський напрямок

Окупанти нещодавно просунулися в Костянтинівці та продовжили спроби проникнення в районі міста.

За даними геолокації відеозаписів, оприлюднених 2 вересня, російські військові нещодавно просунулися в центральній частині Костянтинівки.

Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 31 серпня, а також 1, 4 і 7 вересня, показують, як українські військові завдають ударів по ймовірних російських групах, що проникли на українські позиції. Зокрема, йдеться про райони на північ від Червоного, у центральній та південній частинах Попасного, а також у північній частині Костянтинівки.

Російські воєнні блогери заявили, що російські війська захопили Червоне та Райське – менший із двох населених пунктів із назвою Райське в районі на південний захід від Дружківки.

Де просунулися росіяни / Карта ISW

Покровський напрямок

За даними відеозаписів із геолокацією, опублікованих 8 вересня, російські війська нещодавно захопили Мирне, на північний захід від Покровська, та Василівку, на схід від Мирного.

На відео видно, як українська артилерія завдає ударів по двох російських складах боєприпасів у Мирному.

Окупанти мали успіх на Покровському напрямку / Карта ISW

Яка ситуація на інших напрямках фронту?

Сумський напрямок

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", 8 вересня заявило, що українські військові контратакували біля Кіндратівки та Новокостянтинівки – обидва населені пункти розташовані на північ від Сум.

Вовчанський напрямок

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", 8 вересня повідомило, що окупанти намагаються проникнути в Старицю та лісову місцевість на південь від населеного пункту.

Російське міноборони та російські воєнні блогери продовжують суперечити один одному щодо нібито оточення українських військових між Вовчанським і Великобурлуцьким напрямками.

8 вересня міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Довгеньке та Березники, які розташовані на схід від Вовчанська, і нібито "посилили" оточення між цими напрямками. Кілька російських воєнних блогерів також заявили 8 вересня, що російські війська нібито зміцнили це оточення.

Водночас один із російських воєнних блогерів, пов'язаний із Кремлем, визнав, що українські військові можуть обходити цю нібито зону оточення та проводити ротацію особового складу.

Примітно, що міноборони Росії не заявляло про захоплення Нефедівки та Чорного, які розташовані на захід від Довгенького та Березників. Контроль над цими населеними пунктами необхідний для повного оточення українських сил.

Це свідчить про те, що російські війська не контролюють достатньо території в цьому районі, щоб фактично заблокувати українські підрозділи.

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", 8 вересня також повідомило про важкі бої в Козачій Лопані та вздовж траси Е-105 Харків – Бєлгород на північ від Гоптівки.

Росіяни брешуть про оточення ЗСУ у районі Вовчанська / Карта ISW

Куп'янський напрямок

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Захід", 8 вересня заявило, що українські військові контратакували біля Западного, на північ від Куп'нська.

За даними цього джерела, російське військове командування готується до зимового періоду та наказало скласти списки військовослужбовців, які мають залишитися в Куп'янську. Це може свідчити про те, що російське командування не очікує завершення боїв за місто восени.

Ситуація у Харківській області / Карта ISW

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку російські війська накопичують сили та збільшують кількість штурмів на Лиманському напрямку, але не можуть просунутися через удари українських військових.

Деяким російським диверсійно-розвідувальним групам вдається проникати на українські позиції. Це відбувається через тривалий час польоту українських дронів до місця, де перебувають окупанти, що дає їм час сховатися.

Росіяни накопичують сили на Лиманському напрямку / Карта ISW

Краматорський напрямок

Російські війська продовжують завдавати ударів по мостах у Краматорську та інфраструктурі Дружківки.

ISW продовжує оцінювати, що окупанти дедалі активніше використовують удари керованими авіабомбами в межах кампанії з ізоляції поля бою. Її мета – позбавити українські сили, які обороняють "пояс фортець", можливості отримувати стабільне постачання, а також підготувати поле бою до майбутніх наступальних операцій.

Оріхівський напрямок

Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, 8 вересня повідомив, що російське військове командування сформувало близько 120 додаткових штурмових груп загальною чисельністю приблизно 150 тисяч військових.

Речник наголосив, що російські війська не можуть зосередити значні сили біля Оріхова або завдати серйозної шкоди українській логістиці в цьому районі.

Ймовірно, російське командування продовжує концентрувати сили на Оріхівському напрямку, щоб підтримувати тиск на українські позиції.

Водночас наразі Росія не ставить перед собою завдань, які виходять за межі спроб просунутися до Оріхова з півдня.