Росіяни втрачають наступальну ініціативу через контратаки ЗСУ: огляд фронту від ISW

Російські військові продовжують використовувати тактику інфільтрації малими групами. Наразі окупантам вона не приносить успіху: реальних просувань немає, а втрат багато.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, росіяни втрачають наступальну ініціативу на Лиманському та Гуляйпільському напрямках.

Дивіться також "Москва ляже": українські дрони за 48 годин рознесли 12 підстанцій в Криму та на Донбасі

Що відбувається на фронті?

Південно-Слобожанський напрямок

Українські сили, ймовірно, проводять зачистку в районі Козачої Лопані, що на північ від Харкова.

Голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко 2 липня повідомив, що наприкінці червня 2026 року російські військові проникли до Козачої Лопані невеликими групами, зокрема переодягнувшись у цивільний одяг.

Українська бригада, що діє в цьому районі, 1 липня повідомила про знищення російських військових поблизу Козачої Лопані та зачистку села Гранів, розташованого на північ від неї біля державного кордону.

Куп'янський напрямок

Росіяни нещодавно провели диверсійно-розвідувальні проникнення на Куп'янському напрямку.

Так, геолоковані кадри за 1 липня свідчать про присутність окупантів у північній частині Куп'янська.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили останнім часом здійснили механізовані контратаки поблизу Курилівки, Подолів і Куп'янська-Вузлового, які розташовані на південний схід від Куп'янська.[38]

Один із російських блогерів 2 липня також заявив, що окупанти нібито просунулися в південній частині Новоосинового та на полях на південний схід від цього населеного пункту.

1 липня росіяни поширили ролики, на яких нібито вони встановлюють прапори на північ, південь і південний схід від села Подоли, що на південний схід від Куп'янська. Водночас ISW має підстави вважати, що ці кадри були змінені за допомогою ШІ.

Лиманський напрямок

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 2 липня повідомив, що російські війська й надалі атакують невеликими штурмовими групами, проте поступово втрачають наступальну ініціативу.

За його словами, окупантам дедалі важче зберігати чисельну перевагу над українськими силами в цьому районі, тому вони продовжують завдавати ударів по українських логістичних маршрутах.

Костянтинівський напрямок

Окупанти також продовжують здійснювати інфільтраційні рейди в районі Костянтинівки та нещодавно закріпилися на окремих позиціях безпосередньо в самому місті.

Геолоковані кадри, опубліковані 2 липня, показують, як українські військові завдають удару по російських позиціях у Малинівці, що на північ від Костянтинівки.

Крім того, відео від 1 липня зафіксувало удар українських сил по російських позиціях у центральній частині Костянтинівки. ISW зазначає, що з 6 березня не спостерігав присутності українських військових у цьому районі, що може свідчити про те, що російські сили змогли закріпитися на цих позиціях.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку російська армія дедалі частіше використовує тактику проникнення малими групами, зазнаючи при цьому значних втрат.

Командир одного з українських батальйонів 2 липня повідомив, що окупанти намагаються просочуватися через спірні ділянки фронту замість проведення масштабних атак із застосуванням бронетехніки та великих піхотних підрозділів.

За його словами, російське командування вже двічі відводило підрозділи 90-ї танкової дивізії з Покровського напрямку для поповнення особового складу та відновлення боєздатності.

Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку окупанти нещодавно здійснили інфільтраційний рейд. Геолоковані кадри за 1 липня показують, як українські військові завдають ударів по російських позиціях у західній частині Андріївки-Клевцового, що на північний схід від Олександрівки. За оцінкою аналітиків ISW, російські військові опинилися там унаслідок інфільтраційної операції.

Гуляйпільський напрямок

Окупанти продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, але просунутися не змогли через контратаки ЗСУ.

Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер 2 липня заявив, що українські сили вже кілька днів контратакують поблизу Новоселівки, що на південний захід від Гуляйполя.

Де проходить лінія фронту / Карти ISW