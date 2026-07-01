Це призвело до змішування бойових порядків російських і українських підрозділів, які змушені вести бойові дії силами своїх окремих піхотних груп у режимі блокування, часто без взаємодії з основними силами. Про це пише Костянтин Машовець.

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Чому зупинився наступ найпотужнішої російської армії?

Противник намагається просуватися малими піхотними групами через міжпозиційні зони, які на цьому напрямку не прикриті або погано прикриті Силами оборони України.

Однак інтенсивність навіть таких спроб наступу у розсип у смузі 5 ЗВА протягом звітного періоду значно зменшилася. Відповідно, ця російська армія наразі так і не дісталася рубежу Верхня Терса – Гуляйпільське і не зайняла рубіж Варварівка – Радісне вздовж річки Гайчур і дороги Гуляйполе-Покровське.

У цьому сенсі противник зміг лише проникнути низкою малих піхотних груп на цих напрямках, які змушені там виживати, а не думати про подальший наступ. Найзахідніші такі групи є у районі Новоселівки, найпівнічніші – в районі Зарічного та Нового Запоріжжя. Наразі росіяни не можуть наростити зусилля на цих напрямках і просунутись далі.

Своєю чергою, українські підрозділи змушені утримувати низку позицій і опорних пунктів в глибині бойових порядків противника (фактично оточеними або напівоточеними). Наприклад, у районі населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Зелене, Варварівка та на захід від Солодкого. Це значно ускладнює противнику процес закріплення.

Інакше кажучи, в оперативно-тактичному сенсі наступ російської 5-ї ЗВА УВ "Схід" зупинився, розпавшись на численні бої та сутички дрібного тактичного значення, замість акцентованого просування у бік Оріхова зі сходу. І навіть тоді, за останні 2 – 3 тижні, активність малих піхотних груп ворога, які вже змогли проникнути в бойові порядки українських підрозділів на цьому напрямку, явно дещо зменшилася.

Ба більше, це сталося, попри те, що російське командування змогло зосередити в смузі 5-ї ЗВА, найпотужнішої армії УВ "Схід", для наступу на Оріхів значні сили та засоби, а також різко збільшило використання бойової авіації на цьому напрямку і наростило застосування артилерії та БпЛА. Саме завдяки цьому противник досі мав можливість здійснювати усі ці проникнення.

Росіянам доведеться шукати резерви

Подальші перспективи наступу російської 5 армії у напрямку Оріхова наразі виглядають суперечливими. Ця армія споживає величезну кількість предметів матеріально-технічного забезпечення на добу. Починаючи з пального та боєприпасів, закінчуючи водою (що зараз дуже важливо через літню спеку).

Цифри щоденної потреби в предметах МТЗ усієї армії приголомшують. За так званою "голодною нормою", їй потрібно від 650 до 800 тонн різних вантажів на добу, а по "максимуму" (тобто під час масштабного наступу армії) кількість може різко зрости від 2850 до 3000 тонн вантажів на добу.

Крім того, слід пам'ятати, що вся оперативна логістика російської 5 ЗВА фактично тримається на кількох комунікаціях. Зокрема, це такі маршрути:

Донецьк – Курахове – Велика Новосілка – Гуляйполе;

Маріуполь\Бердянськ – Кам'янка – Федорівка – Гуляйполе;

Маріуполь – Розівка – Старомлинівка – Гуляйполе;

Маріуполь\Бердянськ – Кам'янка\Кінські Роздори – Пологи – Гуляйполе.

Ба більше, всі вони, за винятком першого, стартують з тієї самої дороги M-14, яка зараз перебуває під щільною увагою дронів Сил оборони України. Існує значна ймовірність скорочення постачання 5 ЗВА, не кажучи вже про різні види переміщення більш-менш помітних російських формувань на цьому напрямку.

Цей фактор сам по собі може суттєво впливати на рівень бойової здатності російської 5 ЗВА та на її можливість здійснювати масштабний наступ.

Другий фактор, який викликає мій скептицизм щодо здатності російської 5 ЗВА продовжувати наступ, це контратаки ЗСУ, які продовжуються у смугах сусідньої 36 ЗВА та протилежній по флангу 29 ЗВА.

За деякими повідомленнями, українські підрозділи поступово наближаються до Успенівки та Нововасилівського з північного заходу, а також близькі до виходу до Темирівки з рубежу Тернове – Березове. А це означає, що перший маршрут оперативної логістики 5 ЗВА, який починається не з узбережжя Азову, а з Донецька, вже перебуває під жорстким вогневим контролем СОУ.

Крім того, цілком очевидно, що командування УВ "Схід" у таких умовах не зможе одночасно організувати наступ на своєму лівому фланзі і намагатися утримати позиції в центрі своєї операційної зони та на її правому фланзі. Принаймні для цього йому знадобиться не лише кілька батальйонів морської піхоти, а й явно щось більше. У цьому сенсі 120 дивізія морської піхоти, яка діє на стику 36 та 29 армій, наразі є лише тимчасовим рішенням.

Очевидно, що ворогу доведеться використовувати свої резервні бригади зі складу 35 ЗВА, які вже і так наполовину залучені до боїв. Росіянам таки доведеться обрати лише одне з двох.

Влітку та восени російське військове командування стратегічного рівня явно має намір покінчити із Слов'янсько-Краматорською агломерацією. А це означає, що навряд чи в нього знайдуться "зайві" стратегічні резерви.

Тому цим далекосхідним ідіотам, очевидно, доведеться таки шукати внутрішні резерви, якщо вони мають гостре бажання наступати на Оріхів і далі на Запоріжжя. Так само як це доведеться робити і їхнім колегам з УВ "Дніпро".

Уся ця ситуація, яка несподівано стала не дуже приємною для командування УВ "Схід", була наслідком його помилки, допущеної у процесі планування та проведення попередніх наступальних операцій взимку та навесні цього року.