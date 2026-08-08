Розмова Путіна з полковником ВДВ розкрила пріоритет наступу Росії, – ISW

6 серпня Володимир Путін провів телефонну розмову з командиром 76-ї гвардійської дивізії ВДВ Росії. Вона пролила світло на пріоритетні напрямки наступу окупантів.

Стенограму розмови опублікував Кремль. В Інституті вивчення війни проаналізували її та зробили такі висновки.

Де Росія зосередить свій наступ найближчим часом?

Командир 76-ї гвардійської дивізії розповідав диктатору про ситуацію в зоні своєї відповідальності – на Добропільському напрямку.

Окрім того, полковник доповів, що підрозділи 76-ї дивізії захопили кілька населених пунктів на Покровському напрямку і продовжують виконувати бойові завдання в цьому районі.

Путін запитав, чи зможе дивізія виконати поставлені завдання вчасно. Командир відповів ствердно.

Це розмова може свідчити про те, що російські війська надають пріоритет наступу на Покровському та Добропільському напрямках, намагаючись оточити український пояс фортець із південного заходу. Аналітики зауважили, що Росія часто використовує елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти на ключових ділянках фронту.

Чи зможе Росії захопити ключові міста на Донеччині?

Володимир Путін наказав своїм війська захопити решту Донецької області до 31 грудня 2026 року. В ISW вважають такий дедлайн нереалістичним.

У червні 2026 року російські війська втратили 2,23 квадратного кілометра на Добропільській тактичній ділянці, а в липні просунулися там на 34,67 квадратного кілометра.

На Покровському оперативному напрямку російські війська, за оцінками ISW, у червні втратили 3,12 квадратного кілометра, а в липні просунулися на 45,96 квадратного кілометра, зокрема на північний схід від Добропілля.

Темпи просування російських військ у липні були вищими, ніж у червні, однак цього все одно недостатньо, щоб захопити решту Донецької області до встановленого Путіним нового дедлайну.

З ким насправді розмовляв Путін?

Аналітики звернули увагу, що людина, яка розмовляла з Путіним, представилася як полковник Шихабідов, про смерть якого в травні 2025 року повідомляли кілька російських джерел.

Російські джерела повідомляють, що нинішнім командиром дивізії є Денис Шишов.

Ця помилка ставить під сумнів справжність розмови.

Навіщо у Кремлі опублікували стенограму?

Публікація розмови Путіна з командиром 76-ї дивізії ВДВ може бути відповіддю на звинувачення, що диктатор не знає реальної ситуації на фронті.

Російське командування, ймовірно, подає Путіну неправдиву інформацію про успіхи армії.

Помилка з особою командира, який нібито говорив із Путіним, ще більше ставить під сумнів достовірність таких доповідей.