Контратаки ЗСУ зривають плани Росії на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Окупанти намагаються наступати на кількох напрямках, однак успіху не мають. Українські контратаки зупиняють ворога.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, українські військові могли просунутися на 2 напрямках.

Де змінилася лінія фронту?

Сумський напрямок

Окупанти стикаються з труднощами під час наступу на півночі Сумської області через українські контратаки.

Один із російських військових блогерів 31 липня заявив, що українські сили провели контратаки поблизу Писарівки та Іволжанського, які розташовані на північ від Сум.

За його словами, російським військам важко просуватися через лісисту місцевість, яка дає ЗСУ можливість ефективно маскуватися.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Північ", повідомило 31 липня, що найзапекліші бої тривають поблизу Тур'ї на схід від Сум, однак лінія фронту в області суттєво не змінилася.

Також зазначається, що наступ у районі Тур'ї виявився для окупантів особливо складним. Попри захоплення Покровки кілька місяців тому, їм досі не вдалося просунутися далі.

Куп'янський напрямок

Сили оборони блокують спроби ворога проникнути в тил на Куп'янському напрямку.

Речник однієї з українських бригад, яка діє на Куп'янсько-Борівському напрямку, 31 липня повідомив, що українські військові майже повністю перекрили маршрути, якими російські диверсійно-штурмові групи намагалися проникати в тил зони відповідальності бригади.

За його словами, Сили оборони змінили підхід до протидії таким спробам і тепер запобігають до 95% російських проникнень.

Ворожі блогери та джерело, пов'язане із російським угрупованням військ "Захід", 31 липня заявили, що українські сили здійснили контратаки поблизу Рідкодуба, Нового, Катеринівки та Карпівки (усі – на південний схід від Борової).

Слов'янський напрямок

30 і 31 липня російські війська продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак не змогли просунутися. Водночас українські сили проводили контратаки.

Окупанти зосереджують сили на північ і захід від Лимана, однак безпосередньо в самому місті бойових дій не ведуть.

Костятинівський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися вперед або зберегли свої позиції в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані кадри, опубліковані 31 липня, показують, як ворог б'є по українських позиціях у північно-східній частині Костянтинівки. Це вказує на те, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі або утримують свої позиції.

Водночас міноборони Росії 31 липня заявило, що підрозділи російського угруповання військ "Південь" нібито захопили село Стінки, розташоване на північ від Костянтинівки.

Один із російських військових блогерів також стверджував, що українські сили просунулися на захід від Тихонівки та на захід від Новомаркового, які розташовані на північний схід від Костянтинівки.

Добропільський напрямок

Українські сили нещодавно просунулися вперед або зберегли свої позиції в тактичному районі Добропілля.

Геолоковані кадри, опубліковані 30 липня, показують, що російські війська завдали удару по українській позиції в полях на захід від селища Новий Донбас, розташованого на схід від Добропілля. Це свідчить про те, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі або продовжують утримувати там свої позиції.

Яка ситуація на фронті / Фото ISW