Українські військові мали успіх у районі Костянтинівки: огляд фронту від ISW

Російські наступальні дії тривають. Українські воїни стримують ворожий натиск. Часом нашим воїнам вдається відкидати противника.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій за останню добу. За даними аналітиків, жодних просувань росіян зафіксовано не було, передає 24 Канал.

Як змінилася лінія фронту?

Українські сили нещодавно мали успіх в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Так, геолоковані відео, опубліковані 10 січня, показують, як елементи 4-ї мотострілецької бригади Росії завдають ударів по Силах оборони на південних околицях Костянтинівки, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

Геолоковані відео, опубліковані 9 і 10 січня, також показують, як елементи 1442-го мотострілецького полку Росії б'ють по українських позиціях на північний захід від Ступочок (на схід від Костянтинівки) та у східній частині Костянтинівки. Також на кадрах видно, як елементи 103-го мотострілецького полку завдають ударів по українських силах у північно-західній Плещіївці. Російські джерела раніше заявляли про присутність в усіх цих районах окупаційних військ.

До слова, речник однієї з українських бригад, що діє на Краматорському напрямку, повідомив 10 січня, що російські війська посилюють інтенсивність атак за умов погіршення погоди, яка ускладнює роботу українських дронів.

Українські війська просунулися на Краматорському напрямку / Фото ISW

Яка ситуація на інших ділянках фронту?