Донька депутата від "Опоблоку" отримала з бюджету 200 тисяч гривень: куди пішли гроші

Депутати Запорізької міської ради виділили 229 тисяч гривень допомоги доньці свого колеги нібито на його лікування. Мовиться про Дар'ю Колісник, чий батько Олександр Гончар є депутатом цієї ж міськради від "Опозиційного блоку".

Як з’ясував рух "Чесно", дохід Гончара минулого року сягнув близько 600 тисяч гривень.

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Сам депутат стверджує, що витратив ці гроші на операцію тазостегнового суглоба і коліна. За його словами, донька нічого йому не повідомивши пішла на прийом до когось із депутатів і звернулася з проханням про допомогу. Він переконує, що це було її особисте рішення.

Відзначимо, що на матеріальну допомогу жителям Запоріжжя кожен депутат Запорізької міської ради наразі має право витратити до 30% свого депутатського фонду, який цьогоріч становив 1 мільйон гривень, тобто до 300 тисяч гривень.

Як нещодавно стало відомо, на сесії міської ради, що відбулася 18 грудня 2019 року, депутати погодили збільшення цієї суми до 40%, або 400 тисяч гривень.

Як зазначають журналісти, інші мешканці міста, які перебувають у скрутних матеріальних умовах і потребують допомоги на лікування, недоотримали кошти, які депутати фактично віддали своєму колезі.

Згідно з документами, сам Олександр Гончар цього року зі свого депутатського фонду надав 2000 гривень Вікторії Павлюк. На сайті Запорізької міської ради повна тезка жінки зазначена як його помічниця.

Що відомо про депутата Гончара

Олександр Гончар працює в ПАТ "Запоріжсталь" оператором поста керування. Торік він отримав майже пів мільйона гривень зарплати та близько 144 тисяч гривень пенсії.

Також у 2018 році він став власником автівки Hyundai Getz (2006 р.в.), яка, згідно з його декларацією, офіційно коштувала майже 119 тисяч гривень.