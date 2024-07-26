Ухмиляється та зберігає спокій: з'явилося відео допиту підозрюваного у вбивстві Фаріон

У МВС показали відео допиту підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Очевидно, хлопець не визнає провину та причетність до злочину.

Кадри допиту показав очільник МВС Ігор Клименко під час брифінгу 26 липня, передає кореспонедтка 24 Каналу.

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На відео чути, як у підозрюваного запитують, якими були його мотиви. При цьому він відповідає: "наступне питання" та ухмиляється.

Відео допиту підозрюваного:

Затриманому вчора у Дніпрі 18-річному юнаку повідомили про підозру в умисному вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Прокурори наполягатимуть у суді на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.