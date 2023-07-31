Столичний центр соцобслуговування отримав партію спецавтомобілів, – Кличко

Віталій Кличко передав Київському територіальному центру соціального обслуговування 11 нових спецавто для перевезення людей з інвалідністю. В автопарку центру налічується вже 31 такий автомобіль.

Автівки придбали за кошти міського бюджету. Востаннє спецавтомобілі закуповували ще у 2016 році.

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Востаннє автопарк Київського міського територіального центру соціального обслуговування оновлювали у 2016 році. Досі у відділенні працювало 25 автомобілів. Вони щодня здійснюють близько 200 перевезень. 5 старих авто мають списати, оскільки вони вже не підлягають ремонту. Цього року за кошти міського бюджету закупили цій установі 11 нових спеціалізованих автомобілів. Вони оснащені всіма необхідними механізмами та спеціальними місцями для комфортного перевезення людей з інвалідністю. Є сучасні підйомники та пандуси,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що потреба у спеціалізованих автомобілях для перевезення людей з інвалідністю зростає.

Центр соціального обслуговування вже отримав автомобілі / Фото Київської міської ради

На жаль, кількість осіб з інвалідністю та людей, нездатних самостійно пересуватися містом через захворювання опорно-рухового апарату, за минулий рік значно зросла. Зокрема й через збільшення кількості військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок поранень, контузій, одержаних під час захисту України,

– наголосив Віталій Кличко.

За даними міської влади, на обліку у відділенні надання транспортних послуг зараз перебуває 1 400 киян з обмеженими можливостями. Загалом у місті зареєстровано 162 тисячі людей з інвалідністю, з яких майже 14 тисяч – діти. Понад 12 000 киян мають I групу інвалідності, 74 тисячі – другу.

Єдине в Києві відділення допомоги людям із обмеженими можливостями

У Центрі соціального обслуговування діє єдине в місті транспортне відділення, яке надає послуги з перевезення людям з обмеженими можливостями на регулярній основі. Воно функціонує з 1999 року. Зокрема, минулого року було здійснено майже 27 тисяч перевезень.

Транспортне відділення надає послуги в межах Києва:

до лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, протезно-ортопедичних закладів та майстерень;

на соціальні, культурно-масові та спортивні заходи;

до структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування.

Замовити послугу перевезення можна за телефоном: 044-450-83-47.