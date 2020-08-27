Росія надіслала на Донбас черговий гуманітарний конвой. У відповідь офіційний Київ висловив рішучий протест російському МЗС.

Москва не узгодила вантаж ані з Україною, ані з МКЧХ

Таку "допомогу" Москва не узгодила ані з Україною, ані з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Про це інформує пресслужба МЗС України.

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"Гумконвой" незаконно перетнув український кордон через закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". Українські прикордонники не змогли перевірити вантаж, хоча це й обов'язково згідно з нормами міжнародного права.

МЗС Росії надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів,

– мовиться у заяві МЗC України.

Україна надіслала МЗС Росії ноту

Україна вимагає від Росії оформлювати вантажі згідно з українським законодавством і перевозити їх лише через підконтрольні Києву КПВВ.