Допомога Україні від Британії: Королівство передало 22 одиниці техніки для боротьби з пожежами

Великобританія продовжує підтримувати Україну у боротьбі з країною-агресоркою. Нещодавно Королівство передало Україні 22 одиниці техніки, укомплектованій понад 6 тисячами одиниць пожежно-рятувального обладнання.

Таку інформацію повідомило посольство Великобританії в Україні.

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Британські пожежники прагнуть підтримати своїх українських колег! Колона з 22 одиниць техніки, укомплектована понад 6 тис. одиниць пожежно-рятувального обладнання, наближається до українського кордону на підтримку пожежників в Україні,

– йдеться у повідомленні британського посольства у Facebook у понеділок.

Зверніть увагу, що це найбільша пожертва пожежно-рятувального обладнання від Сполученого Королівства. А спільні зусилля британської пожежної служби, благодійних та професійних пожежних організацій, а також уряду Великобританії дозволили втілити в життя благодійну ініціативу.

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